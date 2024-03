Successo per i giovani karateka di Alghero ai campionati giovanili Fijlkam ad Oristano

Tra questi, anche 7 promettenti talenti della Whycompany Martial Gym di Alghero, che hanno lasciato un segno indelebile nella competizione, portando a casa risultati eccezionali. Idili Celeste, Panzalis Beatrice, Branca Mario e Cossiga Valerio hanno conquistato l'oro nelle loro rispettive categorie, dimostrando grande maestria e dedizione. Un risultato che non solo li ha visti salire sul gradino più alto del podio della federazione di karate Fijlkam, ma che ha anche riempito di orgoglio gli insegnanti e tutti i membri della società algherese.





La giovanissima Soggiu Viola, alla sua prima gara, ha impresso il suo nome tra i medagliati con un prestigioso argento, mentre Meloni Riccardo e Ruiu Elen hanno completato l'ottimo bottino della squadra con due bronzi. Questi risultati non sono solo una testimonianza del talento e dell'impegno di questi giovani atleti, ma rappresentano anche una grande soddisfazione per gli insegnanti della Whycompany Martial Gym di Alghero, che intravedono in questi successi la promessa di un futuro luminoso per le prossime stagioni sportive. La partecipazione entusiasta e i risultati ottenuti dai giovani karateka algheresi ai campionati giovanili Fijlkam sottolineano l'importanza dello sport come mezzo di crescita personale, disciplina e spirito di squadra. Un plauso a tutti i partecipanti e un augurio di continui successi agli atleti e agli insegnanti della Whycompany Martial Gym.

Domenica scorsa, il palazzetto Sa Rodia di Oristano è stato teatro di una grande celebrazione dello sport e della disciplina marziale: i campionati giovanili di karate Fijlkam. Un evento che ha visto la partecipazione di 400 bambini, dai 6 ai 12 anni, pronti a dimostrare il frutto del loro impegno e della loro passione per il karate. La competizione si è articolata in 4 aree di gara, dove giovani atleti hanno avuto l'opportunità di mettersi alla prova e confrontarsi con coetanei provenienti da diverse parti della Sardegna.