ASD Shardana Karate-Do Shotokan Iglesias: Successo internazionale a Malta

I risultati ottenuti dai karateka di Iglesias e dintorni sono stati notevoli: Fernando Peddis e Giuliano Manis, entrambi di Iglesias, hanno ottenuto medaglie d'argento nella categoria Kata. Tamara Vargiu, di Quartu Sant'Elena, si è aggiudicata l'argento nella stessa categoria, confermando l'alto livello tecnico dei partecipanti. Michela Urgias, anch'ella di Iglesias, ha conquistato il bronzo, portando ulteriore prestigio alla squadra. Alessandra Melis, di Gonnesa, e Tamara Vargiu, nuovamente, si sono distinte nell'Open di Malta 2024, rispettivamente con una medaglia di bronzo e una d'oro nella categoria Kata. Matilde Mura e Francesco Porcu, entrambi di Quartu Sant'Elena, hanno raggiunto la terza posizione nelle categorie Kumite e Kata, dimostrando versatilità e dedizione.





Lorenzo Manis e Fabio Pilloni hanno fornito prestazioni tecniche di rilievo, con Pilloni che ha perso per un soffio l'accesso alle finali in un combattimento serrato. Questi risultati sottolineano non solo l'impegno individuale degli atleti ma anche la qualità della preparazione offerta dall'ASD Shardana Karate-Do Shotokan Iglesias. La scuola, che riprenderà gli allenamenti nel proprio dojo e presso la palestra Skorpion Center a Quartu Sant'Elena, guarda già ai prossimi appuntamenti sportivi, pronta a continuare il suo cammino di eccellenza nel karate tradizionale e sportivo. Iglesias può essere orgogliosa dei suoi atleti, che portano alto il nome della Sardegna nelle arene internazionali, dimostrando che lo spirito e la dedizione allo sport possono condurre a risultati straordinari.

L'ASD Shardana Karate-Do Shotokan Iglesias, sotto la guida del Maestro Fernando Peddis, Cintura Nera 4° Dan e Istruttore CSEN CONI, ha recentemente celebrato un trionfo internazionale. Durante i campionati della World Karate Association (WKA) tenutisi a Malta dal 20 al 23 marzo 2024, nove atleti della squadra sarda hanno dimostrato eccellenza e maestria nelle arti marziali, conquistando medaglie e riconoscimenti in un contesto di prestigio mondiale. Il Campionato del Mondo di Karate WKA 2024 ha visto la partecipazione di circa 1800 atleti provenienti da tutto il mondo, inclusi paesi come Polonia, Francia, Italia, Brasile, Spagna, Olanda, USA, Nepal, Azerbaijan, Germania, Scozia e Galles. La competizione, caratterizzata da varie categorie di gara, ha offerto ai partecipanti dell'ASD Shardana l'opportunità di misurarsi con alcuni dei migliori talenti internazionali.