"Festa di Primavera" all'insegna dell'Endurance a Santa Teresa Gallura

La giornata è stata strutturata per offrire ai bambini un'esperienza completa: dalla visita veterinaria preliminare, fondamentale per garantire il benessere degli equini prima della gara, alla gestione del tempo e delle tappe della competizione, fino alla visita veterinaria finale. Dopo una pausa pranzo all'insegna del relax e della convivialità, il regolamento dell'Endurance è stato illustrato in modo semplice e accessibile, per permettere ai giovani cavalieri e amazzoni di comprendere al meglio le regole e lo spirito di questa disciplina. Un momento particolarmente significativo è stato quello in cui i bambini, accompagnati a piedi, hanno potuto percorrere un tracciato simulato, sperimentando così la pianificazione e la strategia che caratterizzano l'Endurance. La parte più emozionante della giornata, tuttavia, è stata senza dubbio il contatto diretto con i pony.





I bambini hanno avuto l'occasione di avvicinarsi a questi affascinanti animali, prendendo confidenza con loro e con le pratiche di base dell'Endurance per la categoria pony. Questa disciplina, seppur praticata su distanze ridotte rispetto alle competizioni per adulti, pone un forte accento sul rispetto della salute e del benessere degli equini, oltre a richiedere una grande attenzione da parte dei giovani atleti. La "Festa di Primavera" a Li Nibbari non è stata solo un evento di formazione sportiva, ma un vero e proprio momento di crescita, divertimento e condivisione, che ha permesso ai bambini di sviluppare un legame speciale con il mondo dell'equitazione e, in particolare, con l'Endurance. Un'iniziativa che sottolinea l'importanza dello sport come veicolo di valori positivi e di uno stile di vita sano, fin dalla più tenera età.

Con l'arrivo della primavera, il Circolo Ippico Li Nibbari di Santa Teresa Gallura, guidato da Anna Teresa Vincentelli, ha aperto le sue porte a una giornata di festa e apprendimento dedicata ai più giovani. Grazie alla collaborazione con la Fise Sardegna, la "Festa di Primavera" ha accolto circa trenta bambine e bambini, dai 4 ai 14 anni, tesserati Fise, per un primo approccio giocoso e formativo all'Endurance, una delle discipline equestri più affascinanti. Sotto la guida esperta di Anna Teresa Vincentelli, del tecnico e chef d’equipe Costantino Sanna e del referente Giudici Gian Carlo Guaraglia, i piccoli partecipanti hanno avuto l'opportunità di immergersi nell'universo dell'Endurance.