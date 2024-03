Il giovane talento Ruben Ferrari conquista la scena del pugilato junior

Le prestazioni di Ferrari hanno suscitato grande entusiasmo e aspettative. Con due vittorie decisive, una contro il campione del Trentino Alto Adige Alvio Hiseny e l'altra contro il piemontese Achille Iannone, il giovane pugile ha dimostrato non solo la sua abilità sul ring ma anche una determinazione che lo ha portato tra i primi 8 a livello nazionale nella sua categoria di peso. Marcello Loi, allenatore di Ferrari, non ha nascosto la sua soddisfazione per i risultati raggiunti dal suo allievo, descrivendo Ruben come un atleta predestinato, dotato di talento e di una dedizione incommensurabile allo sport. La determinazione di Ferrari è palpabile anche nelle sue parole: mira non solo a confermarsi tra i migliori otto del suo peso ma è deciso a lottare per il titolo italiano di categoria, un obiettivo ambizioso che testimonia la sua passione e il suo impegno nel pugilato.





La comunità del pugilato osserva con grande interesse il percorso di Ruben Ferrari, riconoscendolo come uno dei giovani talenti più promettenti del panorama nazionale. La sua partecipazione alle finali nazionali è attesa con grande aspettativa, e molti sono convinti che possa lasciare un segno indelebile nella storia del pugilato italiano. Il cammino di Ruben verso la conquista del titolo italiano di categoria è un viaggio che combina talento, duro lavoro e una passione ardente per il pugilato. Gli auguriamo tutto il successo possibile, nella speranza che possa raggiungere e persino superare i suoi obiettivi, portando alto il nome della Calabria e dell'intero pugilato italiano sul ring nazionale.

In un'ascesa che sta catturando l'attenzione degli appassionati di pugilato, il sedicenne Ruben Ferrari, promessa del pugilato calabrese, si è brillantemente qualificato per la fase finale dei campionati italiani Junior nella categoria dei 63 kg. Ferrari, che si allena presso la palestra Corner Gym Boxe di Oristano, ha dimostrato le sue abilità nelle qualificazioni tenutesi a Chianciano Terme, guadagnandosi il pass per le finali nazionali previste nella provincia di Siena il 18, 19 e 20 aprile.