L'Italia di capitan Barella batte l'Ecuador

Più che sufficiente il tour degli uomini di Spalletti. si sono visti segnali chiari di una nazionale che gioca a trazione anteriore come piace al commissario tecnico, da rivedere c'è ben poco, d'accordo che gli avversari erano tecnicamente inferiori, ma sul piano della fisicità e della condizione ci sono tutti i presupposti per fare un ottimo cammino durante i prossimi Europei. Un omaggio personale a Nicolò Barella, Sardo di Selargius, attualmente tra i più forti centrocampisti d'Europa, che da capitano ha preso per mano la sua nazionale con una partita sontuosa. Un centrocampista che tutta Europa ci invidia, che con un colpo sotto da autentico fuoriclasse ha omaggiato il pubblico presente.

Gli azzurri di Luciano Spalletti battono l'Ecuador nel tour di amichevoli negli States con un ordinario 2 0. Spalletti si affida a Vicario tra i pali con regista basso Jorginho, e Nicolò Barella capitano a ragion di merito. Dopo due minuti Pellegrini sfrutta la respinta della barriera su una punizione di Di Marco e porta in vantaggio gli azzurri. Gli azzurri soffrono parecchio la pressione dell' Ecuador, ma la qualità prevale praticamente per tutto l'incontro quando Capitan Barella sul finale di recupero con una perla fa 2 0 e chiude la partita e si crea la sua standing ovation personale.