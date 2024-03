Salto ostacoli: il ventenne Meloni vince il 1° Gran Premio della stagione - Ben 221 binomi iscritti alle gare di Tanca Regia

La gara più attesa, il Gran Premio Fise Sardegna a due manches su ostacoli alti 140cm ha visto il successo del cavaliere più giovane, il ventenne Antonio Meloni, che in sella al grigio Vadir ha fatto un solo errore e nel barrage è rimasto entro i 50 secondi di tempo limite. Secondo Giovanni Carboni su ITS G che a parità di errore ha pagato l'aver sforato il tempo. Terza moneta per l'oristanese Gianleonardo Murruzzu su Gina Van Berkenbroeck. Murruzzu ha primeggiato in tre gare: su Barein nella C130 a fasi consecutive e nella C135 mista, il miglior cavallo tra i 7 anni; nella C135 a tempo in sella ad Ardita Nice. Nella C130 a tempo vittoria di Andrea Rossi su Ansmir.





Nella C130 a tempo primo posto per Alberto Tatti su Alvit Blue. Nelle competizioni riservate ai cavalli di 6 anni prima moneta per Andrea Guspini su Clizia de sa Pittada e per Antonio Meloni su Cesarus. La classifica finale Brevetti ha sorriso all'amazzone Marta Murruzzu su Bramin che ha preceduto Maria Matilde Montisci su Infusu ed Eva Brandinu su Lamù.

Dopo l'endurance, è iniziato anche il salto ostacoli che per tre giorni ha visto gareggiare nell'impianto Tanca Regia (Abbasanta) dell'Asvi 221 iscritti in ben 570 percorsi relativi alla 1^ tappa del Trofeo dei Nuraghi e al Trofeo Brevetti, Da segnalare anche i 49 cavalli di 4 anni che hanno debuttato nella disciplina, a conferma di un settore che sta crescendo grazie alla sinergia tra la nuova azienda di sviluppo ippico (ex Agris) e la Fise Sardegna.