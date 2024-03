Per la Torres vittoria in zona Cesarini - 1 a 0 contro la Vis Pesaro che fa esplodere il Vanni Sanna

Affermazione, inoltre, quella appena accaduta nella città del sindaco Campus, che da una parte consente a Zaccagno e compagni di ridurre(temporaneamente) a 8 punti il “gap” nei confronti della capolista Cesena (i ragazzi bianconeri saranno impegnati, fra poche ore, in terra toscana, contro la temibile Lucchese) e che d’altro consolida(nel caso c’è ne fosse ancora bisogno) la seconda posizione in classifica della squadra rossoblù del nord Sardegna, tenendo a debita distanza la più immediata inseguitrice(la Carrarese) “lontana”, codesta compagine, 9 lunghezze. In merito alla gara, partita molto combattuta fin dai primissimi minuti di gioco, in cui le due squadre in campo cercavano la via della rete con scarso successo. Da segnalare- infatti- a tal proposito, una Torres pericolosa prima( al 3°minuto) con l’attaccante Fischlanner (ottima la conclusione dell’ex calciatore del Catanzaro da posizione non ottimale) e, un minuto dopo, con il colpo di testa eseguito dal talentuoso Antonelli, la cui incornata non inquadrava lo specchio della porta per un nonnulla. Team marchigiano che- tuttavia-, con il passare dei minuti, voleva dimostrare di non essere la vittima sacrificale, visto che al 7° l’attaccante Pucciarelli eseguiva un tiro verso la porta sassarese che risultava di poco alto. Match che, con il passare del tempo, si faceva particolarmente avvincente, dato che la formazione capitanata dal “navigato” Scotto si affacciava, in maniera insidiosa, dalle parti dell’estremo difensore marchigiano, inizialmente con la “punta” Zecca in scivolata e successivamente con il giovane centrocampista Cester con un tiro da fuori area (ottimi interventi quelli del portiere della Vis Pesaro in codeste circostanze) che impensierivano, e non poco, la retroguardia pesarese. Proprio sul finire dei primi 45 minuti (al 43° per la precisione) degna di menzione la traversa piena colpita dal Karlsson. Primo tempo che terminava- di lì a pochi istanti- sul risultato di 0-0.





Al rientro delle squadre in campo dopo l’intervallo, squadra ospite immediatamente sugli “scudi” con il “solito” Pucciarelli (la cui conclusione non centrava per pochi metri il bersaglio grosso), cui faceva seguito la replica della formazione sassarese, in particolar modo, con la giocata eseguita dall’ottimo Scotto. Ultima parte della contesa estremamente ricca di emozioni. Al 87° minuto, infatti, una conclusione dell’attaccante Scotto non era sufficiente a superare le difese erette dal portiere pesarese Neri, resistenze che- purtroppo- per il team marchigiano venivano abbattute a pochi istanti dal termine della gara- come abbiamo precedentemente affermato- dal giocatore Diakite, il quale (con un’incornata) metteva la sfera alle spalle di un incolpevole Neri. In chiusura desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della formazione sassarese. Questo avverrà il 28 marzo alle ore 20.45, in terra umbra, contro il temibile Gubbio allenato dall’ottimo mister Piero Braglia.

Dopo i sei successi ottenuti nelle sette precedenti partite, la Torres allenata da mister Greco consegue, nel match svoltosi- poche ore fa- allo Stadio “Vanni Sanna” l’ennesima vittoria della sua ottima Stagione calcistica. Una gara, giocata dalla formazione sarda nell’impianto sportivo sassarese, che ha visto la compagine isolana, opposta alla “pericolante” Vis Pesaro, portare a casa il match con il risultato di 1-0, grazie alla rete della vittoria messa a segno dal calciatore ivoriano Diakite negli ultimi istanti di gioco (94°).