La Klass Coral batte il San Sperate e sale al settimo posto

Le iniziative di quest’ultimo sono però arginate, a partire dal secondo quarto, da Victorio Musso. Gli algheresi riescono a mettere la freccia e grazie a un gioco ormai collaudato, caratterizzato da ritmi particolarmente alti, limitano gli avversari e dopo l’intervallo fuggono via. Il terzo parziale segna un vantaggio di 10 punti (61-51) che permette alla Coral di gestire nell’ultimo quarto, chiudendo alla fine con il punteggio di 83-63. Top scorer per la squadra di coach Longano alla fine è Juan Sahud, autore di 24 punti, seguito da Luigi Cesaraccio con 20. Ottima anche la prova del giovane Scalise, a referto con 14 punti, al pari di Musso.





Ma al di là delle prestazioni personali, va evidenziata la crescita complessiva della squadra che si appresta ora a chiudere la fase regolare e tuffarsi nell’avventura play-off. Domani, mercoledì 20 marzo, è in programma il primo dei due recuperi: Musso e compagni giocheranno sul parquet dell’Oristano Basket. Sabato, invece, a Olmedo è in programma il match contro l’Atletico Cagliari. È sufficiente una vittoria in una delle due partite per agguantare il sesto posto.

Ancora una vittoria per la Klass Coral Alghero che batte 83-63 il San Sperate, superandolo in classifica. Ora la squadra di coach Longano è al settimo posto in Divisione Regionale 1, con due partite ancora da recuperare questa settimana. Il match dell’ultima giornata, disputato nella palestra di Olmedo, è iniziato nel segno dell’equilibrio. Il primo quarto si è chiuso 25-18 per gli ospiti, trascinati in particolare dal pivot Stefano Porcu, alla fine autore di 30 punti.