Endurance: 2^ tappa Coppa regionale, in evidenza Nonne, Mulas e Mallei

Nella Cen A sulla distanza di 42 km, categoria con ben 17 partenti, Gian Michele Nonne in sella a Distintu, che ha preceduto Giulia Delinna su Vendetta Tremenda e la sorella Claudia Delinna sul pony Tufu de Su. Nella Debuttanti, sulla distanza di 21 km, è stato Vincenzo Mulas a imporsi in sella all'anglo arabo El Quero. Dietro di lui Giovanni Cossu su Zizzia di Dorgali e Federico Abeltino su Pascale. Stessa distanza, 21 km, per la Debuttanti Under 14, dove ha vinto come nella prima tappa il cavallo Burgesu. Montato questa volta da Giorgio Ruggero Prezioso. Ha preceduto Maria Salaris su Steddau Ses Tue.

Il bel parco di Sa Fraigada a Bultei ha ospitato la 2^ tappa della Coppa Sardegna Endurance, organizzata dalla Fise Sardegna sotto l'egida dell'Asvi, la nuova agenzia regionale per lo sviluppo ippico. Nella gara della Cen B sulla distanza di 81 km Ignazio Mallei in sella all'anglo arabo Athanasia Bella ha disputato una gara qualificante senza classifica.