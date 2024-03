Balzo in avanti in classifica. Cagliari che batte la Salernitana con doppietta del ritrovato Shomurodov.

Cagliari che sfrutta le manchevolezze degli avversari e ne è venuta fuori una gara a tratti piacevole. Con un parco ridotto di attaccanti rispetto a quanto può dare la rosa, Ranieri ha utilizzato uno schema più consono all’inizio per riuscire a centrare quei punti indispensabili nella corsa alla salvezza. Poi l’entrata di Shomurodov ha sparigliato le carte. Difesa di casa distratta in occasione delle due reti campane, ma che poi si è risollevata respingendo le velleità degli ospiti. La Salernitana ha avuto una reazione veemente dopo aver incassato il terzo gol, pareva padrona della partita e poi si è sciolta quando ha preso la quarta rete.





Alla resa dei conti si è vista una squadra con vistose pecche nel reparto arretrato e, nonostante un buon possesso palla nettamente superiore a quello dei rossoblu, non riuscire a finalizzare quanto creato. La girandola di sostituzioni ha premiato Ranieri, mentre Liverani ha provato a rendere la sua formazione più offensiva dopo aver realizzato la rete del 2 a 3, senza peraltro ricevere le risposte sperate. “Felice per essere riuscito a centrare la vittoria.-ha detto il mister cagliaritano-Anche se ammetto di non capire cosa sia accaduto dopo il nostro terzo gol. Quello che posso dire è il fatto che in serie A non ci possiamo permettere certi cali di tensione. Siamo stati superficiali ed abbiamo davvero rischiato di non riuscire a vincere la partita. Mi fa piacere che Lapadula sia riuscito a ritrovare la via della rete, mentre Shomurodov, che anche prima dell’infortunio aveva fatto bene, non mi stupisce sia riuscito a segnare, considerato che da sempre è un giocatore che vede la porta. In definitiva non è cambiato niente, dobbiamo continuare a lottare per mantenere la categoria.





I cambi che ho fatto sono stati dettati dal fatto che sia Gaetano che Nandez hanno accusato leggeri fastidì”. Per la Salernitana, tramite i propri canali social, il dg Walter Sabatini ha scritto: “Dopo una partita come questa non posso che prendere atto che non ho inciso come pensavo circa l’andamento delle cose e il percorso che avevo immaginato: chiedo scusa al club e al presidente che mi ha sempre assecondato, ma soprattutto chiedo scusa ai tifosi tutti, chiedendo loro di non scaricare la squadra e aspettare la fine del campionato, poi vedremo di agire per il meglio". Liverani è laconico: “Contrariato per questa sconfitta. La nostra è una stagione difficile e complicata, che va conclusa con il massimo impegno e rispetto per la gente che ci segue. Soprattutto in occasione della seconda rete abbiamo sbagliato, anche se poi per poco non siamo riusciti a riprendere la partita. Di Cagliari ho un buon ricordo, come del resto di tutti i posti dove sono andato. È una squadra solida, che sa sfruttare al meglio le occasioni che le capitano.





La lotta per la salvezza è molto serrata, ci sono tante formazioni coinvolte”. La posizione di Liverani al momento è al vaglio della dirigenza. Per il tecnico si profila un confronto con la proprietà e con il dg Walter Sabatini per fare il punto su una situazione che al momento appare disperata.

Shomurodov è l’eroe di giornata. Con una doppietta (primi due gol in rossoblù) trascina il Cagliari ad una vittoria che permette alla squadra di Ranieri di fare un notevole balzo in avanti in classifica e togliersi, momentaneamente, dalla zona pericolosa. Per i cagliaritani è il quarto risultato utile consecutivo. Per contro, se non è l’ultima spiaggia, per la Salernitana quella della “Unipol Domus” è stata comunque una delle chiamate prima che il treno possa catapultarla in serie B.