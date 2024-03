Il Cagliari affronta l'emergenza attacco: Luvumbo Out per le prossime gare





Nonostante ci fosse la possibilità di un tentativo di recupero per la partita contro il Monza, il club ha deciso di sfruttare la pausa del campionato per permettere a Luvumbo di recuperare completamente in vista della cruciale sfida di Pasquetta contro il Verona. Questa assenza si aggiunge alle precedenti di Pavoletti e Petagna, riducendo significativamente le opzioni offensive a disposizione dell'allenatore Claudio Ranieri. Al momento, l'attacco rossoblù può contare su Lapadula, Shomurodov e Oristanio, con l'aggiunta del giovane attaccante della Primavera, Mutandwa, che ha fatto il suo debutto in Serie A nel finale della partita contro l'Empoli.





La situazione richiede quindi soluzioni creative e l'utilizzo di tutte le risorse disponibili per navigare attraverso questo periodo impegnativo, mantenendo viva la speranza di ottenere risultati positivi nelle prossime partite cruciali per la squadra sarda.

Il Cagliari si trova ad affrontare un'importante emergenza nel reparto offensivo a causa dell'infortunio di Zito Luvumbo, che costringerà l'attaccante angolano a saltare le imminenti partite contro Salernitana e probabilmente Monza. Gli accertamenti medici hanno rivelato una distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro del giocatore, subita durante l'ultimo incontro contro l'Empoli.