Ritorna il sorriso alla Pallavolo Gymnasium Alghero - Trionfo netto fuori casa per 3 a 0

La partita, che si è svolta domenica 3 marzo 2024 alle ore 18:00 nella palestra delle scuole elementari di Via Giuseppe Mazzini a Bolotana, ha visto le atlete dell'Alghero imporsi con un netto 3-0. I parziali della partita, 9-25, 16-25 e 19-25, riflettono la superiorità tecnica e la maggiore concentrazione della squadra Gymnasium, che ha dominato l'incontro dall'inizio alla fine.





Le giocatrici dell'Alghero, in una dichiarazione corale, hanno sottolineato il ritrovamento dello spirito di squadra e della reciproca solidarietà come elementi chiave del loro successo: "Abbiamo ritrovato lo spirito di squadra, la voglia di darci una mano a vicenda, un fattore importante per noi, ce la siamo giocata in tranquillità". Queste parole evidenziano non solo la qualità tecnica ma anche l'importanza dell'atteggiamento mentale e della coesione di gruppo.





La vittoria della Pallavolo Gymnasium Alghero è il risultato di un impegno condiviso e della capacità di lavorare insieme per un obiettivo comune. La squadra, con questa prestazione, invia un messaggio forte alle avversarie del campionato, dimostrando di essere un gruppo unito e determinato a raggiungere i migliori risultati possibili in un campionato che finora ha mostrato più ombre che luci.

