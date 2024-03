Pesantissima affermazione esterna del Cagliari. Sono i primi tre punti in trasferta quest’anno per la squadra di Ranieri.

Così come Leonardo Semplici (in corsa per la panchina di Udine) di casa da queste parti, pure lui. L’Empoli si dispone come nella fortunata vittoria di Reggio Emilia con la difesa a quattro. Nicola rilancia Mattia Destro alla prima da titolare con lui (l’altra l’aveva giocata contro la Roa, il 7-0 che condannò Paolo Zanettti) al centro dell’attacco. Gyasi sta in panchina, c’è Kovalenko con Marin e Maleh. Il Cagliari tiene l’equilibrio con il 4-4-2 che porta Nandez a fare il terzino come nella Celeste. Davanti Lapadula e Luvumbo che è seguito come un segugio da Ismajili, tanto che Ranieri deve invertirlo con Jankto portandolo a destra. Scuffet si oppone subito a Kovalenko, ma l’intervento più importante lo fa al 17’ quando Cambiaghi lanciatissimo prende il palo. Sulla ribattuta Maleh calcia per segnare ma trova pronto il portierone di Remanzacco. L’Empoli in ripartenza fa malissimo perché corre a tutta. Prova a farlo anche Zito Luvumbo, ma l’angolano al 29’ scatta e si ferma a terra. Non c’è che la sostituzione. Il cambio è obbligato e Ranieri ricorre a Zappa, spostando Nandez esterno a centrocampo e Gaetano a fare la spalla di Lapadula. La gara è in equilibrio, ma pure il Cagliari ha la sua occasione al 44’ dopo che Destro aveva mandato fuori di poco un bel cross di Ismajli: qui il bel cross è di Jankto con Lapadula che in torsione anticipa Luperto e costringe Caprle a un grande intervento. I 4’ di recupero servono solo a frenare la paura e a rifiatare. Si riparte senza alcun cambio. Ma dopo meno di un minuto il Cagliari già rischia grosso con il solito Cambiaghi che mette una palla pericolosa nell’area piccola. Scuffet è bravo a murare Cancellieri.





L’Empoli preme di più. Un dubbio mani di Makoumbou fa pensare al rigore, ma anche con la revisione Rapuano indica il corner. Nicola dopo 13’ cambia davanti: fuori Destro che ha fatto il suo dentro il talismano Niang, tre gol in tre partite. I padroni di casa insistono e infatti al 17’ trovano il gol con Cacace che su una grande respinta di Scuffet su testa di Walukiewicz insacca alla grande, Ma dopo rigoroso controllo, Rapuano annulla per fuorigioco. Ma il calcio si dimostra sempre ricco di stranezze e al 24’ il Cagliari passa con un’azione bellissima. Deiola per Zappa che dribbla Cacace e serve Nandez che calcia. Caprile respinge, ma c’è Jankto che non perdona e segna il primo gol in rossoblù. 0-1 e tre cambi per Nicola che ha bisogno di energia nuova. Dentro Fazzini, Gyasi e Pezzella, fuori Cancellieri, Kovalenko e Cacace. Comincia l’assalto finale de padroni di casa e Ranieri si mette a cinque inerendo Wieteska per l’esausto Jankto e Azzi per Augello. Nicola gioca anche la carta Cerri per Walukiewicz, quindi doppio centravanti. Ma la difesa sarda è impenetrabile con Mina che le prende tutte ma proprio tutte e Dossena che non è da meno. Il Cagliari le tenta tutte per perdere tempo, Mina si becca il giallo, Scuffet pure. E infatti i minuti di recupero sono 8. Ma Scuffet deve compiere solo un altro grande intervento mandando in angolo su Pezzella. Finisce così, con Nicola che incassa il primo ko e i rossoblù che trovano la prima vittoria esterna.

Da qui a maggio vedremo di tutto in questa affascinante e combattutissima battaglia per la salvezza. Si è capito a Empoli, dove il Cagliari ha fatto il colpo grosso (0-1 gol di Jankto al 69’), regalando il primo dispiacere a Davide Nicola, 12 punti ottenuti in sei partite. Per la squadra di Claudio Ranieri, è invece la prima vittoria in trasferta della stagione. Un successo pesantissimo che rilancia i rossoblù che, comunque, erano imbattuti da due gare dopo il pari di Udine e quello in casa con il Napoli. L’Empoli ha pigiato forte sull’acceleratore nei due avvii di tempo, ma è mancato il colpo del ko ed è da registrare pure la straordinaria giornata di Simone Scuffet in porta e la super partita di Yerry Mina che ha sistemato la difesa rossoblù. Davide Nicola ha sempre detto che la strada per la salvezza è lunga, Ranieri dalla sua parte ha sempre sostenuto che uniti si fanno i risultati e che non è certo finita. Certo, questo successo è una svolta importante per i sardi e una presa di coscienza forte per l’Empoli che è rimasto nel frullatore delle otto squadre che combattono per la permanenza in A. In tribuna c’è Giancarlo Antonioni che stringe mani a tutti, ma anche una ex bandiera del Cagliari, Aldo Firicano, oggi allenatore, festeggiato dai tanti sardi (653 nel loro spicchio) presenti.