Cuori in meta - Le giovani leve dell'Amatori Rugby Alghero brillano ad Oristano

L'evento si è distinto per lo spirito di squadra e l'amicizia, con i giovani atleti che hanno formato squadre miste, evidenziando l'importanza dei valori del rugby quali unione e supporto reciproco. Un momento significativo per i ragazzi, che hanno avuto l'opportunità di confrontarsi e crescere insieme. Un ringraziamento speciale va ai genitori per il loro supporto e per condividere i valori promossi dal rugby.





L'impegno dell'Amatori Rugby Alghero nel settore giovanile continua a essere forte, con l'obiettivo di offrire un ambiente accogliente e formativo per i giovani atleti, sottolineando l'importanza del legame tra passato, presente e futuro nella costruzione di una solida base per il futuro dello sport. La partecipazione a questo evento sottolinea l'impegno dell'Amatori Rugby Alghero verso lo sviluppo dei giovani atleti, preparandoli a nuove sfide nella prossima stagione sportiva.

Le squadre giovanili U10 e U12 dell'Amatori Rugby Alghero, guidate da Margherita Tsatsaris e Mario Riu, hanno partecipato con entusiasmo al torneo organizzato allo stadio San Paolo di Oristano, incontrando le formazioni giovanili di tutta la Sardegna. Tra i partecipanti, le Alpi di Olbia, i Bulldog di Sassari, il Sinnai, il Capoterra, il Cagliari, il Villasor e i padroni di casa dell'Oristano.