Tennistavolo Sassari: tutte in casa le squadre maschili della A2, B2 e C1

La sfida alle toscane prosegue domenica alle 10 sempre a Sassari col match tra il Tennistavolo Sassari e l'Acsi Pisa valevole per la quarta di ritorno del girone E della B2 maschile. C'è da prendersi la rivalsa sulla sconfitta per 5-4 dell'andata, dove non bastarono la tripletta di Ganiyu Ashimyu e la vittoria di Lisa Bressan, perché nel nono e decisivo confronto Alberto Taccini si impose su Luca Baraccani. Sempre alla stessa ora e sullo stesso campo la squadra sassarese della C1 maschile ospita il Roma Ping Pong che occupa il terzo posto. All'andata 5-2 per la squadra romana, per il Tennistavolo Sassari i punti sono stati messi a segno da Elia Licciardi e Luca Pinna.

Turno casalingo per la A2 maschile del Tennistavolo Sassari che ospita il Firenze 1996 sabato alle 16 nell'impianto scolastico di viale Cossiga. Sulla carta la giornata giusta per ritornare al successo visto che la squadra toscana è fanalino di coda del girone A ancora inchiodata a zero punti. All'andata successo per 4-0 con doppia vittoria di Luca Bressan e un successo a testa per Marco Poma e Marco Bressan.