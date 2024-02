La FC Alghero ospita il Bortigali sul campo di Olmedo

“In attesa di recuperare a pieno tutti i giocatori, affrontiamo un Bortigali che è alla ricerca di punti per la salvezza matematica anche se non dovrebbe avere nessun problema, vista la classifica. Noi – ha detto l'allenatore algherese Peppone Salaris – dobbiamo scendere in campo con la giusta mentalità così' come abbiamo fatto a Villanova Monteleone contro il Minerva dove tutti i giocatori impiegati hanno dato il massimo, concedendo poco agli avversari. Contro il Bortigali mi aspetto una conferma, con la speranza di poter recuperare tutti i giocatori in vista del finale di stagione”. Compresa quella contro il Bortigali, alla conclusione del campionato di Seconda Categoria mancano sette partite e la Fc Alghero ne disputerà 4 in casa (tra le quali il big match contro il Bottidda) e 3 fuori.

Dopo oltre due mesi, a causa di concomitanze con altre partite, la Fc Alghero ritorna a giocare le gare casalinghe sul campo “Pintore – Caddeo” di Olmedo. Questo sabato, 24 febbraio, con inizio alle ore 16, la formazione giallorossa affronterà il Bortigali per la ventesima giornata del campionato di Seconda Categoria girone E. La capolista è reduce dalla vittoria di domenica scorsa conquistata sul difficile campo del Minerva. Per gli algheresi ci sono le note positive per il rientro in campo di giocatori come Mario Lobrano e Christian Moretti, assenti da alcuni mesi. Contro il Minerva sono stati impiegati nel secondo tempo e i segnali sono stati molto positivi. Tra i giocatori reduci da infortunio c'è anche il fantasista Mario Finca in fase di recupero, mentre, con molta probabilità, sarà tenuto a riposo, anche questa settimana, il capitano Carlo Pintus che due settimane fa in allenamento ha lamentato un problema muscolare.