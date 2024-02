Risultati misti per le giovanili dell'Amatori Rugby Alghero nel weekend

Under 16: Vittoria schiacciante a Cagliari





La squadra Under 16 dell'Amatori Rugby Alghero ha ottenuto un'eccezionale vittoria fuori casa contro i rivali di Cagliari, dominando il campo con il punteggio finale di 79 a 5. Una performance straordinaria che evidenzia il talento e la preparazione degli atleti algheresi. I protagonisti della giornata sono stati: Giulio Andreetto, con 4 mete; Matteo Cocco e Carlo Putzu, entrambi autori di 2 mete; Gianni Ogno, Matteo Viale, Ibba Francesco e Yussef El Bakhadaoui, ciascuno con 1 meta. Inoltre, il successo è stato ulteriormente impreziosito da 7 trasformazioni, confermando la superiorità tecnica e tattica della squadra Under 16 dell'Amatori Rugby Alghero.





Under 14: Un triangolare formativo ad Alghero





L'evento casalingo per la categoria Under 14 ha visto un appassionante triangolare che ha coinvolto le squadre di Olbia e Bulldog Sassari, oltre ai padroni di casa. Mantenendo la tradizione di questi incontri, i giovani atleti si sono mischiati formando squadre eterogenee per garantire un equilibrio di gioco e promuovere valori di amicizia e rispetto reciproco. Questa formula ha permesso a tutti i partecipanti di sperimentare e imparare, crescendo sia tecnicamente sia umanamente. Al termine delle competizioni giovanili, i ragazzi hanno avuto l'opportunità di assistere alla gara della serie A della squadra senior dell'Amatori Rugby Alghero, un momento di condivisione e ispirazione, vedendo all'opera i "grandi" del rugby algherese.











Under 18: Una Sfida a Capoterra





Nonostante l'impegno e la determinazione, la squadra Under 18 dell'Amatori Rugby Alghero ha affrontato una giornata difficile in trasferta, cedendo a Capoterra con il punteggio di 32 a 12. Questo risultato, pur essendo una sconfitta, rappresenta un'importante lezione di crescita e sviluppo per i giovani atleti, che continueranno a lavorare sodo per migliorare e affrontare con rinnovato vigore le prossime sfide. Questo weekend ha offerto un panorama completo delle capacità e del potenziale delle giovanili dell'Amatori Rugby Alghero, tra vittorie esaltanti e momenti di riflessione.





L'Amatori Rugby Alghero è orgoglioso dei suoi giovani atleti e del loro impegno continuo nel rappresentare i valori e lo spirito del rugby. Questo weekend rappresenta non solo un trionfo sportivo ma anche un'occasione di crescita e condivisione per l'intera comunità rugbistica di Alghero. I successi delle squadre giovanili confermano l'impegno e la passione che l'Amatori Rugby Alghero dedica alla formazione dei giovani atleti, pilastri futuri di questo sport.

Un fine settimana ricco di emozioni e successi per le squadre giovanili dell'Amatori Rugby Alghero, che hanno dimostrato grande abilità e spirito di squadra in due importanti appuntamenti rugbistici.