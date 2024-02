Bilancio delle squadre giovanili della Gymnasium Volley al termine della prima fase del campionato

La Gymnasium Volley è orgogliosa delle sue giovani atlete e del loro impegno nel rappresentare il club. Ogni squadra giovanile si sta preparando con entusiasmo e grinta per affrontare le prossime sfide, con l'obiettivo di continuare a migliorare e raggiungere nuovi traguardi.

Con il termine della prima fase del campionato, la Gymnasium Volley di Alghero annuncia i risultati entusiasmanti delle sue squadre giovanili. L'Under 14 Rossa ha raggiunto un impressionante secondo posto, assicurandosi un posto nella seconda fase del campionato. Questo risultato testimonia l'impegno e la crescita continua dei giovani talenti del club. Nonostante un percorso più difficile, l'Under 14 Gialla ha acquisito un'esperienza preziosa, che sarà fondamentale per il loro sviluppo futuro e le sfide che incontreranno nella prossima stagione. Per quanto riguarda l'Under 16, la squadra 'A' ha anche terminato al secondo posto, dimostrando la loro abilità e determinazione nel corso del campionato. L'ultima partita, nonostante sia stata una sconfitta contro la capolista Silvio Pellico, ha offerto momenti di gioco di alta qualità e apprendimenti chiave per il futuro. Il team attende con fiducia le direttive per la prossima fase. L'Under 16 'B' ha avuto delle difficoltà, terminando penultime, ma il club è fiducioso che l'esperienza maturata in questa fase contribuirà significativamente alla loro crescita e miglioramento.