Pareggio a Siniscola per l'Alghero

Inizio al piccolo trotto per le due squadre, che collezionano più corner che occasioni realmente pericolose. Alla mezzora, però, si vede Franchi con una conclusione pericolosa neutralizzata in angolo dal portiere del Siniscola. Sul finire del primo tempo altra buona occasione per l’Alghero: passaggio filtrante di Falchi per Mula che tira a botta sicura ma trova un’altra bella risposta dell’estremo difensore di casa. Al 12’ della ripresa arriva il vantaggio giallorosso: punizione dalla sinistra d Mereu, Franchi la spizza di testa e sulla ribattuta del portiere del Siniscola arriva il tap-in vincente di Baraye.





I padroni di casa, però, non ci stanno e al 36’ trovano il pareggio con una conclusione da fuori area di Perticarari che si infila all’angolino basso alla destra di Secchi. Nel finale giallorossi sfortunati: Franchi calcia a botta sicura ma un difensore la salva sulla linea. Finisce quindi 1-1. Un punto su un campo difficile ma primo posto che per ora sfuma, anche se il girone di ritorno è ancora lungo. Sabato prossimo, al “Pino Cuccureddu” è in programma l’importante scontro diretto contro l’Usinese.

