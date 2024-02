Perso il titolo rimase in convalescenza per parecchio tempo, prima di intraprendere la carriera di lottatore di wrestling, poi inizio a dedicarsi al mondo del cinema, anche per via delle sue condizioni fisiche non proprio ottimali, dato che si ammalo' di cirrosi epatica, le varie complicazioni portarono alla conclusione che Carnera probabilmente era affetto da Acromegalia, una malattia causata dall'ormone della crescita, (GH) da parte di un Adenoma Ipofisario. Spiro' il 29 Giugno del 1967 nella sua casa di natale si Sequals, esattamente 34 anni dopo la conquista del titolo iridato dei pesi massimi.

Nasce a Sequals il 25 Ottobre del 1906, cresce in uno stato di povertà, si trasferisce in Francia a cercare fortuna e lavora in un circo, Soprannominato " la montagna che cammina" per la sua statura, ( era alto 1 metro e 97 centesimi ) si avvicina alla boxe grazie a Paul journee', ex campione francese dei pesi massimi, che, notando le potenzialità dell' italiano lo convince a praticare la boxe. Dotato di un sinistro potentissimo, diventa campione del mondo il 29 giugno 1933, quando sconfisse per KO jack sharkey. Perse la cintura contro l'americano Max Bear, il 14 giugno del 1934, finendo al tappeto 10 volte causa una frattura alla caviglia e i Destri devastanti dello sfidante.