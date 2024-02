La Gymnasium volley Alghero trionfa a Tempio: Una vittoria al quinto set

Incontro valevole per la 12esima giornata del campionato di serie D femminile





Sabato le ragazze della Gymnasium hanno dimostrato che la resilienza e la tenacia sono gli ingredienti chiave per una vittoria, anche quando tutto sembra andare storto.





La partita, un susseguirsi di emozioni forti e colpi di scena, ha visto la Gymnasium Alghero partire con il piede giusto, aggiudicandosi il primo set con un punteggio di 20-25. Tuttavia, come spesso accade in questi casi, la guardia è stata abbassata, permettendo alle avversarie dell'Erme Volley Tempio di pareggiare i conti e impattare il punteggio con il secondo set vinto 25-18 e 26-28. La Gymnasium nonostante lo scossone ricevuto è riuscita a riportarsi in vantaggio nel terzo set vincendolo con un emozionante 26 a 28. Il quarto set è stato la fotocopia del set con le ragazze di Alghero che hanno abbassato la guardia e hanno permesso alla squadra di casa di pareggiare i conti, vincendo il quarto set 25 a 17.





Il tutto si è poi concluso con un quinto set tirato, che ha visto le ragazze algheresi trionfare con un definitivo 8-15. La battaglia al PalaSport Covre ha messo alla prova la forza mentale e fisica delle atlete, che sono state capaci di non perdere la bussola nei momenti critici, riuscendo a spuntarla quando contava di più.

In una partita che definire "estenuante" è riduttivo, la Pallavolo Gymnasium Alghero ha strappato una vittoria sofferta al PalaSport Covre di Tempio Pausania.