Kickboxing Alghero: Risultati di rilievo nel weekend in provincia di Cagliari - Si lavora per il grande evento di aprile

Grandissimo match di Stefano Sanna che nell'arena allestita dalla Chang Peuk di Assemini si è imposto su Maurizio Pau che difendeva I colori della Hua Chai Muaythai; E' poi arrivata la sconfitta di Eric Contini, visibilmente emozionato, che ha dovuto cedere il passo al bravo Marco Lovison del team Sergio Murru in un incontro che promette una rivincita tra due interessanti prospetti. La serata è poi proseguita fino all'assegnazione del Titolo di campione del Mediterraneo.





Il giorno dopo è toccato a Pierantonio Caria e Tiziano Mura. L'appuntamento era in questo caso a Capoterra e subito è toccato a Tiziano Mura in una Poule molto impegnativa, ma purtroppo è arrivata la squalifica decretata dal giudice arbitro per richiami ufficiali, richiami decisamente opinabili in verità, ma accettiamo la decisione. C'è da dire che Tiziano ha “fatto” il match, lo ha sempre controllato e per questo la squalifica brucia ancora di più. In serata poi è arrivato un'ottima medaglia d'argento per Pierantonio Caria nei senior in un match di finale che ha visto l'avversario prevalere di un punto, difeso poi strenuamente negli ultimi secondi.





Nel complesso bilancio più che positivo con in vista il grande evento in programma il 21 aprile ad Alghero, l'Alghero Kombat 2024, una riunione dedicata alla Low Lick al mattino e dalle 16:00, tutto lo spettacolo dei Match a contatto Pieno di Kickboxing e Muay Thai con l'arena e il Ring allestiti alla Palestra PGS Mariotti.

Trasferta faticosa e dispendiosa per atleti e dirigenti del team Kickboxing Alghero in Sud Sardegna dove gli atleti coordinati e guidati dal maestro Pierfranco Sanna si sono cimentati sabato 2 febbraio nel prestigioso Pound Four Pound di Elmas per poi proseguire il giorno dopo alle qualificazioni nazionali nella categoria Light Contact a Capoterra. Gli occhi erano tutti puntati al prestigioso Pound For Pound a contatto pieno con l'esordio di Stefano Sanna nella categoria Senior e Eric Contini nella young Under 20.