La Klass Coral cade in casa contro il San Salvatore Selargius

Inizio in salita per i giovani algheresi, con il San Salvatore Selargius che indirizza la partita chiudendo il primo quarto avanti di 21 punti (9-30). Decisamente più combattuto il secondo parziale, con la Coral che prova a raddrizzare le sorti del match e riesce a rosicchiare qualche punto prima dell’intervallo (24-39). Sussulto d’orgoglio della Coral negli ultimi due quarti: Luigi Cesaraccio e compagni arrivano anche a soli 9 punti dal San Salvatore che alla fine però fa prevalere la maggiore esperienza e dilaga.





Un passivo probabilmente eccessivo per la Klass Coral Alghero che comunque non si perde d’animo e guarda con fiducia al futuro. I giovani crescono di settimana in settimana e con il rientro dei due senior, Sahud e Musso, l’obiettivo rimane rientrare nella griglia play-off. Prossimo impegno in trasferta, questo sabato, sul campo del Terralba.

Ritorno in casa amaro per la Klass Coral Alghero. Sabato pomeriggio nella palestra di Olmedo la squadra di coach Longano ha perso 48-80 contro il San Salvatore Selargius nel match della 5a giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1. Match praticamente a senso unico, con gli ospiti che si sono presentati al completo al contrario della Coral che anche in questa occasione ha dovuto fare i conti con assenze pesanti, in primis degli argentini Sahud e Musso.