Under 16 in campo per le selezioni regionali ad Oristano

Vivacità e impegno dell'Amatori Rugby Alghero giovanile a Maria Pia: Under 8, 10 e 12 in primo piano





Questo raduno non è stato solo un'occasione per mettere in mostra abilità e spirito sportivo, ma anche un momento educativo di grande rilevanza. I giovani rugbisti hanno dato prova di maturità e responsabilità, occupandosi personalmente della pulizia e dell'ordine della struttura dopo le partite. Armati di sacchetti, hanno lasciato il luogo in condizioni impeccabili, mostrando una consapevolezza e un'educazione che vanno ben oltre la sfera sportiva.





Questi momenti sono cruciali per la crescita dei giovani atleti, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con realtà diverse e di affinare le proprie competenze, sia sul campo che nella vita.





L'Impegno dell'Amatori Alghero nell'Under 16: Passione e crescita ad Oristano





Parallelamente al raduno giovanile, l'attenzione si è rivolta sulla selezione regionale Under 16 ad Oristano, un evento che ha segnato un importante passo avanti per i giovani talenti dell'Amatori Alghero. Questi atleti non solo hanno avuto l'opportunità di dimostrare il loro valore, ma hanno anche avuto l'onore di essere guidati da una figura di spicco nel mondo del rugby: il tecnico delle nazionali giovanili, Andrea Cavinato.





I convocati per questa selezione includono nomi promettenti come Andrea Viale, Giulio Andreetto, Yussef El Bakhadaoui, Mattia Meloni, Gianni Ogno, Gabriele Roppo e José Trova Guggia. Questi giovani rugbisti hanno avuto l'occasione di mettersi in luce, mostrando il frutto del loro duro lavoro e della loro dedizione.





Ma l'impegno per questi talenti non si ferma qui. Il mese prossimo, i selezionati avranno l'opportunità di partecipare a un'attività interregionale a Roma, in concomitanza con il prestigioso torneo del Sei Nazioni. Questa rappresenterà un'esperienza formativa di grande valore, in cui potranno confrontarsi con i loro coetanei di altre regioni e continuare il loro percorso di crescita nel mondo del rugby.





La partecipazione a questi eventi è fondamentale per lo sviluppo dei giovani atleti, poiché fornisce loro una vetrina importante per mostrare il loro talento e la loro passione per il rugby. Inoltre, rappresenta un'occasione unica per imparare, crescere e fare esperienza in un contesto sportivo di alto livello. L'Amatori Alghero, con il suo impegno nell'Under 16 e nelle categorie più giovani, conferma il proprio ruolo di leader nella promozione del rugby giovanile.





Questi atleti sono il futuro di questo sport e l'Amatori Alghero si impegna a fondo per assicurare che abbiano tutte le opportunità per realizzare il loro potenziale. Con queste iniziative, il club continua a costruire una solida base per il rugby regionale, investendo in talenti che un giorno potrebbero diventare stelle del rugby nazionale e internazionale.

A Maria Pia, il rugby giovanile ha dimostrato ancora una volta il suo spirito vivace e la sua forza. Un raduno di categoria ha visto la partecipazione entusiastica di giovani atleti provenienti da diverse società: Alghero, Olbia, rugby Sassari e bulldog Sassari. Circa sessanta bambini, rappresentanti delle categorie Under 8, Under 10 e Under 12, hanno preso parte a questo evento, dando vita a un vero e proprio festival di sport e valori.