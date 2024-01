L'Amatori Rugby Alghero inciampa ancora: Una sconfitta che brucia

La cronaca della partita racconta di un primo tempo difficile per l'Amatori, chiuso con un pesante 0 a 19 che ha visto la squadra costantemente in difesa. Nella ripresa, però, un lampo di speranza: le mete di Canulli e Delrio hanno accorciato le distanze, portando i padroni di casa a un soffio dall'impresa.





Sul punteggio di 19 a 22, una decisione arbitrale controversa ha spezzato il ritmo degli algheresi, culminando poi nella meta finale del Settimo che ha chiuso i giochi. Una sconfitta che pesa non solo per il risultato, ma anche per il modo in cui è maturata. L'Amatori, dopo un primo tempo in affanno, ha mostrato carattere e grinta, rimettendosi in gioco e sfiorando un recupero che avrebbe potuto cambiare le sorti dell'incontro. L'allenatore Marco Anversa dovrà ora lavorare sull'aspetto mentale e tecnico per riscattare questo momento no.





La squadra, che attualmente staziona in fondo alla classifica con soli 3 punti, ha dimostrato di poter competere e di avere le carte in regola per riscattarsi. Il prossimo appuntamento, sempre sul terreno amico di Alghero contro il Cus Milano Rugby, sarà cruciale. Sarà l'occasione per l'Amatori di raccogliere i frutti del duro lavoro e di invertire la rotta in questo campionato che, finora, ha riservato più ombre che luci. In questa delicata fase del campionato, ogni partita assume un valore fondamentale.





Il sostegno del pubblico, che anche questa volta ha risposto presente nonostante la giornata non esaltante, sarà un fattore chiave per infondere fiducia e coraggio a una squadra che ha tutto il potenziale per uscire dalla crisi.

