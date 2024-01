Sport Ben 54 anni fa uno dei gol più belli di Gigi Riva

Gennaio 1970: una data che tanti del Cagliari ricorderanno. Quella squadra che quattro mesi dopo si sarebbe laureata Campione D'Italia, nel gennaio di 54 anni fa era in piena lotta per conquistare il suo primo scudetto. A Vicenza, il maggior protagonista di quella squadra siglò un gol che sarebbe diventato iconico: traversone di Brugnera all'indirizzo di Domenghini e ulteriore cross di quest'ultimo dalla sinistra, spinto in rete con una spettacolare rovesciata di Gigi Riva. Doppietta per "Rombo di Tuono", in quel match conclusosi il 2-1 per il Cagliari, passato alla storia grazie al numero 11 originario di Leggiuno.