Lapadula e la sfida del recupero: Cagliari si prepara al duro confronto con il Frosinone

L'uomo gol rossoblù, con un'etica lavorativa degna dei più stoici gladiatori, si è allenato parzialmente con la squadra, mostrando segni di un recupero più rapido del previsto. La situazione di Lapadula, elemento chiave nello scacchiere tattico di mister Ranieri, sta influenzando anche le mosse di mercato del club. La decisione di accelerare il trasferimento di Pereiro alla Ternana è un indizio che il Cagliari si affida all'energia e alla grinta del suo attaccante per affrontare le prossime sfide.





Ranieri, mastro tattico navigato, userà le partitelle di queste ultime due giornate per sondare il terreno e decidere se schierare Lapadula dal primo minuto. L'attaccante deve dimostrare di poter giocare nonostante il dolore, una prova di coraggio che potrebbe galvanizzare lo spogliatoio e dare un segnale forte agli avversari.





Per quanto riguarda Mancosu, il centrocampista sembra ancora lontano dal recupero, continuando a lavorare a parte. La sua assenza peserà nel duello per la salvezza di domenica. Altri giocatori sono ancora ai box, tra cui Oristanio, Rog e Shomurodov; mentre Luvumbo è impegnato con la sua nazionale in Coppa d'Africa.





Nella seduta mattutina di ieri, Ranieri ha dedicato ampio spazio alla tattica. Il tecnico è deciso a non ripetere gli errori che nella gara d'andata avevano portato al parziale 0-3, prima del rocambolesco ribaltone con il 4-3 finale. In attacco, la conferma sembra sicura per Petagna, con Pavoletti e Lapadula in ballottaggio per affiancarlo. Ranieri potrebbe però sorprendere con una formazione che vede due trequartisti, Nandez e Viola, alle spalle dell'unica punta Petagna.





In sintesi, il Cagliari si prepara a una battaglia calcistica dove la grinta e la strategia dovranno andare di pari passo. Lapadula potrebbe essere l'arma in più che fa pendere la bilancia a favore dei rossoblù. In un campionato che non perdona, ogni punto è vitale, e Ranieri lo sa bene. La partita contro il Frosinone sarà un test cruciale per le ambizioni di salvezza del Cagliari.

Nella settimana che precede il duello calcistico fra il Cagliari e il Frosinone, gli occhi sono puntati su Gianluca Lapadula, l'attaccante italo-peruviano, che si sta dando battaglia per rientrare in campo dopo la frattura alle costole subita nello scontro con l'Empoli.