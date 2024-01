Pereiro alla Ternana. Il Cagliari si accolla lo stipendio. L'esordio in allenamento dell'uruguaiano avviene nel silenzio





L’esordio in allenamento del giocatore è avvenuto nel silenzio più assoluto, visto che la seduta della squadra è a porte chiuse. Soprannominato “El Tonga”, Gaston Rodrigo Pereiro Lopez (questo il suo nome completo) arriva con la formula del prestito secco fino a giugno. La Ternana e il Cagliari sono d’accordo ormai da diversi giorni anche sulle modalità legate all’ingaggio (alto) del fantasista sudamericano, con l’impegno della società rossoblù ad accollarsi il versamento dei suoi stipendi. L’obiettivo del sodalizio sardo, infatti, è provare a recuperare il giocatore dopo quattro anni fatti di tante ombre e pochissime luci, proprio grazie al minutaggio che avrà a Terni.

