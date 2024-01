Emozioni e soprattutto vittorie nel week-end del settore giovanile del Cagliari

Successo esterno anche dell'Under 18: 2-0 sulla capolista Inter, firmato Asproni e Saba nel corso dei primi 45'. I ragazzi guidati da mister Bellucci si trovano a soli sei punti dalla vetta. Non è da meno l'Under 17, che prevale nel confronto diretto sui pari età nerazzurri. A Uta finisce 3-2 per i ragazzi di Riccardo Testoni, autori di un gran primo tempo chiusosi sul 3-0: doppietta di Saddi e gol di Pietropaolo. Nella ripresa l'Inter riesce soltanto a ridurre lo svantaggio.





Vittoria anche per l’Under 16 a Verona contro l’Hellas: 5-2 il risultato finale grazie alla tripletta di Zedda e i gol di Cardu e Puttolu, per l’Hellas non bastano le reti di Garofalo e Intrabartolo. Cade invece l’Under 15, sempre in trasferta a Verona contro l’Hellas che chiudono la partita sul 2-0: reti di Casagrande e Bayoko. L'Under 14, sezione di Cagliari, supera 7-0 l'Accademia Ogliastra: due gol di Spina, tripletta di Caboni e singole di Chiminelli e Isola. Il Cagliari “B”, sezione di Alghero, si impone 5-2 sulla Don Bosco Nulvi. In rete Rizzo, Petretto, Sanna e Pintus (2). I TABELLINI delle varie gare:





INTER-CAGLIARI U.18 0-2 INTER: Tommasi, Della Mora, Castegnaro (79’ Vanzulli), Sotgia (57’ Tigani), Chiesa, Maye, Venturini, Fois (57’ Pinotti), Lavelli, De Pieri, Mosconi - A disposizione: Taho, Sardella, Bovio, Zarate, Cerpelletti, Zouin. All.: Zanchetta. CAGLIARI: Sarno, Piseddu, Mellino, Russo, Collu, Volpe, Asproni, Lai (67’ Paolucci), Saba (87’ Medda), Grandu (69’ Zedda), Boi (87’ Storri) - A disposizione: Sanna, Montisci, Melis. All.: Bellucci. ARBITRO: Costa di Busto Arsizio. RETI: 7' Asproni, 30' Saba





CAGLIARI-INTER U.17 3-2 CAGLIARI: Filigheddu; Lai, Picchedda; Pierangeli, Tronci I, Pintus; Piga (87' Correnti), Grippa, Saddi, Smeraldi, Pietropaolo (74' Costa) – A disposizione Are, Tronci II, Puttolu, Nuvoli, Mereu, Usai, Melis - All.: Testoni. INTER: Biz; Ballo, Verre (46' Nenna); Zàrate, Bovio, Luchetti (46' Sorino): Iddrissou, Mantini (76’ Cerpelletti), Kukulis (46' Carrara), Mancuso (74' Moressa), Tassotti (46' Curcio) – A disposizione Michielan, Rovere, Stante - All.: Polenghi. ARBITRO: Bogo di Oristano. RETI: 11' Saddi, 34' Pietropaolo, 37' Saddi, 66' Carrara, 73' Nenna.





HELLAS VERONA-CAGLIARI U.16 2-5 HELLAS VERONA: Lanza, Marcon, Burungiu (Pasetto 79’), Hallidri (Giambarveri 62’), Cappelletto (Zecchetto 71’), Bortolotti, Cavazza (Sunday 62’), Gato (46’ Intrabartolo), Buniotto (Ionita 71’), Garofalo, Veronese (46’ Odia). - A disposizione: Castellani, Salvetti. All.: Caldana CAGLIARI: Are, Tuseddu, Egharevba, Ragni (Calia 64’), Frau, D’Onofrio, Correnti, Zedda (Mondellini 83’), Costa, Pietropaolo (Puttolu 64’), Cardu. - A disposizione: Contini, Congiu, Durante, Concu. All.: Porcu ARBITRO: Marana di Padova RETI: Zedda 4’, 61’ 68’, Garofalo 29’, Cardu 66’, Intrabartolo 76’, Puttolu 90’.





HELLAS VERONA-CAGLIARI U.15 2-0 HELLAS VERONA: Raccanello, Varali, Tanzilli (Bisoffi 75’), Diombokho (Cumerlato 60’), Falzoni, Berini (Aprili 83’), Casagrande, Bogoncelli, Leone (Mounirou 60’), Zanin (Spagnoli 75’), Bayoko (Mariani 83’). - A disposizione: Bencini, Ledri, Caputo. All.: Vincenzi CAGLIARI: Riceputi, Camba (Kepych 80’), Lo Verde (Vergori 73’), Sow, Dau, Piredda, Bellofiore (Orru 80’), Pibiri (Fusco 67’), Garau (Mulas 73’), Boccia, Nocco (Prosperini (67’). - A disposizione: Marongiu. All.: Trudu ARBITRO: Gazziero di Vicenza RETI: Casagrande 57’, Bayoko 74

Grande weekend di emozioni e vittorie per il settore giovanile del Cagliari Calcio. Secondo successo consecutivo per la Primavera, che sbanca Formello (casa Lazio) con un secco 3-1. Avanti il Cagliari con Carboni dopo nemmeno dieci minuti di gioco, Lazio in inferiorità numerica per l'espulsione di Sardo ad inizio ripresa, ma capace di replicare grazie a Gonzalez. Sono Achour e Balde a firmare le reti del successo rossoblù. Cagliari adesso settimo in classifica da solo a 27 punti. Domenica prossima arriva al CRAI Sport Center il Monza.