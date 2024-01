I giovanissimi delle Sottorete Alghero vincono 3 a 0 contro l'ASD Centro storico Castelsardo

Questo risultato segna un momento significativo per Sottorete Alghero, che dimostra la capacità di superare le difficoltà e di riprendersi dopo i momenti difficili incontrati in precedenza nel campionato. "Raggiungere la vittoria è stato più difficile del previsto" così l'allenatore Enrico Granese a fine gara, continua ancora il coach: "Sono contento per il ritorno alla vittoria soprattutto per essere riusciti a spuntarla nei momenti critici. Chiaramente c'è molto da lavorare ma i ragazzi stanno crescendo e si stanno vedendo dei miglioramenti significativi anche dei ragazzi arrivati quest'anno, sono fiducioso per il futuro".





Ora sarà cruciale la settimana di preparazione della squadra per la prossima gara di campionato. I fan e i sostenitori della Sottorete Alghero sono entusiasti di questa vittoria e sono fiduciosi che la squadra possa continuare a mostrare lo stesso spirito combattivo e la stessa dedizione nelle partite a venire.

La squadra di pallavolo Sottorete Alghero ha recentemente festeggiato un ottimo ritorno alla vittoria nel campionato di prima divisione maschile sardo dopo la pausa natalizia. Nell'ultima partita, l'energia e la determinazione hanno giocato un ruolo chiave nel loro successo per 3-0 contro Centro Storico Castelsardo. La squadra ha superato l'incontro con i punteggi di 25/19, 25/22 e 26/24 in tre set consecutivi.