Trionfo in casa per la Pallavolo Gymnasium Alghero - Vittoria per 3 a 1 contro l'ASD Maresport di Castelsardo





Le giocatrici della Gymnasium Alghero hanno dimostrato una grande sinergia in campo. La difesa è stata altrettanto imprescindibile, difesa che ha reso difficile alle avversarie della Maresport di trovare spazi per attaccare. La squadra ospite ha mostrato determinazione e spirito sportivo soprattutto nel terzo set nel quale le ragazze di Castelsardo sono riuscite a prevalere, lasciando presagire che il prossimo incontro sarà altrettanto competitivo. La partita è stata un bell'esempio di come lo sport possa unire, con giocatrici di entrambe le squadre che hanno dimostrato rispetto reciproco e passione per il volley.





L'entusiasmo dei tifosi presenti nella palestra delle scuole medie di Via Malta Maria Carta ha creato un'atmosfera elettrizzante, contribuendo al successo dell'evento sportivo. Il successo della Gymnasium Alghero si è riflettuto anche nei parziali, dove la squadra ha mostrato una crescita costante e un'ottima capacità di recupero, con punteggi di 25/13, 25/17, 22/25, e 25/11.





Questa vittoria consolida la posizione di metà classifica per la Gymnasium Alghero. Il cammino della squadra, che continua a lavorare con dedizione e spirito di squadra, sembra promettente per il futuro. Con questa vittoria, la Gymnasium Alghero si proietta direttamente verso la prossima gara, la trasferta di Porto Torres contro la ASD Torres volley, programmata per il 21 gennaio alle 18, dimostrando di essere una formazione solida e in grado di affrontare con determinazione le sfide del campionato.

La Pallavolo Gymnasium Alghero festeggia una vittoria significativa, di ritorno dalla pausa natalizia, contro l'Asd Maresport in una partita che si è svolta domenica 14 gennaio 2024 ad Alghero presso la palestra delle scuole medie Maria Carta. Il risultato finale di 3-1 testimonia una prestazione solida della squadra di casa, guidata dall'allenatore Pasqualino Sotgia, che ha saputo imporre il proprio gioco durante l'incontro.