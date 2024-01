Una grande Klass Coral Alghero lotta e si arrende solo all'ultimo contro Ozieri

Primo quarto chiuso in vantaggio sul 30-19 e rientro negli spogliatoi per l’intervallo sul 37-36. In campo tutti i giovani del vivaio algherese, letteralmente trascinati da Victorio Musso, costretto però a lasciare il parquet per cinque falli a pochi minuti dalla fine. È stata questa la chiave di volta della partita, con gli ospiti che hanno preso il largo soltanto nelle ultime battute del match. La partita si chiude quindi con un passivo di 18 che non rende merito alla prova della Coral che ora guarda però alla prossima partita di campionato, la seconda del girone di ritorno, in programma domenica sul campo dell’Atletico Cagliari. È la prima volta che le due squadre si affrontano, in attesa di recuperare la partita di andata che era stata rinviata.

Sconfitta a testa alta per la Klass Coral Alghero nella prima gara del 2024. La Demones Ozieri ha vinto 63-81 nella palestra di Olmedo ma il passivo non rende merito alla prestazione dei ragazzi di coach Longano, in partita sino a pochissimi minuti dalla fine. Il match della Coral, orfana di due giocatori importanti come Luigi Cesaraccio e Juan Sahud, era comunque iniziato nel migliore dei modi.