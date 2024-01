Cagliari: Nandez rompe il silenzio sul suo futuro: "Amo questa terra, non sono un venduto"

“Visto le dichiarazioni e i commenti a mio riguardo, oggi voglio metterci la faccia e parlare con il cuore in mano come sempre ho fatto. Leggere che sono un venduto e che non ho più voglia di lottare per questa squadra mi rattrista l’animo”, scrive Nandez, chiarendo la sua posizione e la sua dedizione al Cagliari. Il suo contratto è in scadenza a giugno, ma nonostante le incertezze e le proposte da altre squadre, Nandez ha sottolineato il suo impegno nei confronti della squadra sarda: “Ho scelto di rimanere qua sino alla fine del mio contratto per dare tutto me stesso a questa isola”. Il legame con la Sardegna va oltre il campo di calcio: “Qua è nato mio figlio, ho ricostruito la mia famiglia con la mia attuale ragazza Sarda. Mi sono sentito uno di voi. Mi sento sardo. La Sardegna è per me Casa”. Queste parole non sono solo un segno del profondo attaccamento di Nandez alla squadra e alla regione, ma anche una testimonianza del potere dello sport di creare legami che vanno oltre il rettangolo di gioco.





“Non so se questi saranno i miei ultimi 6 mesi. Non so se rimarrò qua un anno, 10 o tutta la vita ma vi assicuro che sono felice di avere l’opportunità di vivere in un posto come il vostro e di soffrire e gioire con voi”. Concludendo il suo messaggio, Nandez ribadisce il suo impegno: “E siate certi che sino all’ultimo giorno lotterò per questa squadra, per la città e la sua gente… metterò tutto me stesso per rappresentarvi/ci, perché questo popolo lo merita! Grazie e sempre forza Casteddu! Sino alla fine insieme ce la faremo”. Un messaggio che risuona come un inno di fedeltà e amore per i colori di una squadra e di un'isola che ha saputo conquistare il suo cuore.

In un mondo del calcio dove le voci di mercato spesso eclissano le passioni autentiche, Naithan Nandez, centrocampista del Cagliari, ha scelto di rompere il silenzio e di esprimere il suo amore per la Sardegna, in un momento di incertezza sul suo futuro con la squadra. In un messaggio commovente e sincero, diffuso sui suoi profili social, Nandez ha confidato i suoi sentimenti verso la città e il popolo sardo, rispondendo così alle voci che lo dipingevano come un giocatore pronto a lasciare la squadra.