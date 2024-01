Cagliari in emergenza attacco: Anche Oristanio fuori per infortunio

Questa situazione si aggiunge ai problemi fisici di altri attaccanti della squadra: Shomurodov è fuori per una frattura al piede, Lapadula soffre di un infortunio alle costole, e Luvumbo è impegnato nella Coppa d'Africa. Anche Pavoletti non è in piena forma a causa di un colpo al piede. Di fronte a questa crisi, il Cagliari si ritrova con poche opzioni in attacco, avendo a disposizione soltanto Petagna e Pereiro, quest'ultimo vicino al trasferimento a Terni. Tuttavia, di fronte a queste circostanze, il club potrebbe decidere di bloccare momentaneamente la cessione di Pereiro alla Ternana. In questa delicata fase, il Cagliari è alla ricerca di nuove soluzioni offensive. Nei giorni scorsi si è fatto il nome di Defrel, ma non è l'unica pista che la dirigenza sta esplorando per rinforzare l'attacco e fronteggiare l'emergenza.

Il Cagliari si trova ad affrontare una vera e propria emergenza in attacco, con l'aggiunta di Gaetano Oristanio alla lista degli indisponibili. Il giovane talento, ex Inter, dovrà osservare un periodo di riposo forzato di almeno un mese e mezzo, a causa di una frattura composta al quinto metatarso del piede destro. L'infortunio è avvenuto sabato a Lecce, dove Oristanio, nonostante il dolore, aveva continuato a giocare, segnando addirittura la rete del pareggio. Tuttavia, il dolore persistente ha portato alla scoperta della frattura attraverso accertamenti medici.