La Costruzioni Valentino Alghero chiude l'anno col botto: Doppia vittoria

I ragazzi di Coach Mastropietro sono secondi in classifica e dimostrano sempre di più di meritare il ruolo di protagonista. Riposava invece l’Under 15 d’Eccellenza, i giallorossi confermano così il 4° posto. In casa Costruzioni Valentino Alghero l’umore è alto, non solo per i successi ma anche per la forza progetto nel suo complesso, si è lavorato sodo per arrivare a questi risultati e l’obiettivo è continuare a crescere. La soddisfazione del main sponsor è tangibile «Quando abbiamo scelto di entrare nella famiglia della Pallacanestro Alghero – commentano Rodolfo e Renato Valentino, amministratori della Srl – lo abbiamo fatto sopratutto per sostenere i giovani talenti, ora che piano piano vediamo realizzarsi i loro sogni sportivi per noi è un’emozione difficile da descrivere a parole». I campionati riprenderanno intorno ai giorni dell’Epifania, intanto la società coglie l’occasione che fare a tutta la città gli auguri di buon anno.

La Costruzioni Valentino Alghero centra la seconda vittoria consecutiva nel campionato di Divisione Regionale 2 e, anche grazie ai successi nei campionati Under d’Eccellenza, chiude il 2023 col botto. Nieddu e compagni trovano la continuità che cercavano, superano per 80 a 42 la Pallacanestro Sennori e chiudono l’anno con il 4° posto in classifica. Ottima posizione anche e soprattutto vista la scelta societaria di puntare sui giovani: l’età media del roster giallorosso è quella più bassa di tutto il campionato. Importantissimi risultati anche nei campionati giovanili d’Eccellenza con l’Under 17 corsara a Quartu, 70 a 94 sulla Ferrini Basket.