Patrick Cappai trionfa al Palapirastu: Nuovo Campione del Mondo WBC dei Piuma Silver Youth

In un colpo di scena che ha tenuto col fiato sospeso gli appassionati di boxe, la polizia francese ha riferito che Bernardin è stato arrestato per presunto coinvolgimento in un tentativo di furto di un camion. Tuttavia, i legali del pugile francese hanno prontamente smentito ogni accusa e contattato la federazione della WBC per chiarire la situazione. Nonostante il suo impegno a difendersi, Bernardin non è riuscito a raggiungere la Sardegna in tempo per l'incontro.





La WBC ha immediatamente contattato il co-sfidante al titolo, il nicaraguense/slovacco Darwin Martinez, che è giunto in Sardegna nella notte stessa e ha preso il posto di Bernardin sul ring. In un match che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, Cappai ha dimostrato la sua determinazione e il suo talento, ottenendo una vittoria ai punti con un largo margine in otto riprese.





Patrick Cappai, a soli 23 anni, si è confermato come uno dei migliori pugili sardi, regalando alla sua terra natale un nuovo campione del mondo. La sua vittoria è stata un tributo alla sua dedizione e al suo duro lavoro nel mondo della boxe, dimostrando che nulla può fermare la sua ascesa verso il successo.

Sabato 16 dicembre, al Palapirastu di Cagliari, gli amanti della boxe hanno assistito a un'emozionante serata che ha visto il giovane talento sardo Patrick Cappai salire sul ring per conquistare la corona WBC dei Piuma Silver Youth. La serata di pugilato avrebbe dovuto vedere Cappai affrontare il francese Jeremy Bernardin, ma un'inaspettata vicenda ha cambiato gli scenari.