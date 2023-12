Il sassarese Marco Spissu è davvero il più gettonato nella storia del basket sardo.

Se Claudio Velluti e Silvana Lenzu sono stati i primi a giocare in azzurro, Nunzia Serradimigni la prima a giocare un'Olimpiade, Gigi Datome ha il record di presenze con otto kermesse internazionali, Marco Spissu ha messo tutti in riga: in tre anni Europeo, Olimpiade e Mondiale. Nessuno come lui. E non finisce qui.

Il basket in Sardegna ha un suo portabandiera. Marco Spissu è sicuramente quello che ha più referenze, dopo un percorso cominciato proprio da Sassari, in maglia Dinamo, che non ha mai dimenticato. Ora è alla Reyer Venezia.