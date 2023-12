Alghero Marathon brilla nella mezza maratona PAN CagliariRespira 2023: Chiusura della stagione sarda

Il percorso di gara è quello collaudato che abbraccia per una parte il centro storico e si estende poi verso il lungomare Poetto e il parco naturale Molentargius-Saline. Quartier generale di partenza e arrivo il complesso fieristico in viale Diaz, prossimità piazza Marco Polo. Da viale Diaz direzione via Roma, largo Carlo Felice con breve salita verso piazza Yenne, corso Vittorio Emanuele, viale Trento, viale Trieste, ancora via Roma e viale Diaz, stadio Amsicora-Ponte Vittorio, viale Poetto e lungomare Poetto, attraversamento del parco di Molentargius costeggiando lo stagno ed ultimi tre chilometri prima dell’ingresso alla fiera della Sardegna. Nel tratto in sterrato lungo di Molentargius (18km dei 21) causa vento in direzione opposta alla marcia degli atleti si sono registrati i problemi maggiori. Un mese fa nel corso dell’ottava Corri Molentargius tre iscritti Alghero Marathon presenti alla CagliariRespira (Delrio, Baffo, Demontis) avevano saggiato nel corso dei 12km la difficoltà di quel tratto che costeggia il parco naturale regionale e le saline. La pluri primatista del mezzofondo sardo, e vincitrice del titolo europeo master su pista a Pescara (argento sui 1500 e oro nei 5000) Claudia Pinna (Cus Cagliari) ha conquistato l’ottava vittoria sulle strade della CagliariRespira precedendo di un minuto e venti Elisabetta Orrù (Edoardo Sanna Elmas), terza un anno fa, e Roberta Ferru (Cagliari Atl. Leggera).





Tra gli uomini successo del keniano Simon Kibet Loitanyang (Policiano Arezzo) che alla sua prima esperienza a Cagliari ha tagliato il traguardo in 1h07’43 con secondo posto (come nel 2022) per il vincitore del 2021 Khalid Jbari (1h10’29, Athletic Club Alperia) e terzo Ismail El Haissoufi (1h11’37, Atl. Rimini Nord Santarcangelo). All’appuntamento cagliaritano l’Alghero Marathon era presente con sedici tesserati. Primo posto di categoria per Rossella Soriga (1h46’12, SF60) e trentaquattresimo assoluto tra le donne a fronte di 172 arrivi. Debutto in mezza maratona per Teresa Piras (1h55’34). Nuovi primati personali per Sara Delrio e Francesca Melis (1h57’) che hanno preso parte rispettivamente alla terze e seconda 21km in carriera. Dopo le maratone di Valencia e recente a New York, Patrizia Pigò ha chiuso la CagliariRespira in 2h14’. In campo maschile erano impegnati Alessandro Deriu (25mo SM35, 1h33’55), Giovanni Cherchi (18mo SM55, 1h35’21), Massimo Sala, Giulio Sanna, Alessandro Demontis, Giuseppe Baffo, Gianfranco Nuvoli alla sua seconda mezza maratona, e i rientranti in gare Fidal Gianni Tiloca e Salvatore Casu i cui risultati a Cagliari hanno premiato la loro costanza ed impegno in questo periodo di preparazione. Alla Karalis staffetta, infine, hanno partecipato Daniela Zedda, prima frazionista nei 9km, e Antonio Patta che ha corso i restanti 13km per un tempo finale di 1h46’ (38’+1h08). Venerdì primo dicembre a seguito della scadenza del mandato biennale dell’ultimo Cda, è stato rinnovato il consiglio direttivo dell’Alghero Marathon. Giuseppe Baffo confermato presidente. A completare il quadro dello staff dirigenziale restano Daniela Perinu, Daniela Zedda, Raffaele Piras, Salvatore Casu e i nuovi entrati Domenico Panfili e Luca Taras.

Con la mezza maratona di Cagliari è volta al termine la stagione sarda sulla media-lunga distanza. Da qui alla fine del 2023 il memorial caduti di Nassirya a Villasor, il trofeo Giancarlo Mura di Cagliari e la coppa San Silvestro all’ultimo dell’anno a Fonni saranno gare Fidal ma sotto i 10km. Ad accogliere il migliaio di iscritti (1024) alla quindicesima PAN CagliariRespira 2023, 14mo memorial Delio Serra, è stato un fastidioso vento di maestrale che, sommato all’abbassamento termico, non ha però frenato la carica dei runners accorsi da tutta l’isola con l’aggiunta di tante società accorse dalla penisola. Alla gara, nata nel 2008 ed organizzata dalla Cagliari Marathon Club, hanno infatti tagliato il traguardo per la sola mezza maratona 846 atleti ai quali va aggiunta la Karalis staffetta ossia 115 coppie che hanno coperto i 21km in due frazioni (8+13km). Il programma includeva una inoltre una passeggiata di 6km, la SeiKaralis mentre sabato pomeriggio è stato dato spazio ai più giovani con la KidsRun.