La Web Project Sottorete cede alla Virtus S. Giuseppe in un serrato confronto di esperienza contro gioventù





Il confronto è stato un chiaro esempio di come la tensione e la fretta possano influenzare il gioco, con la Web Project Sottorete che a tratti ha mostrato prova di poter ribaltare il risultato. Tuttavia, la Virtus ha dimostrato la sua abilità nel chiudere i punti nei momenti chiave dell'incontro, lasciando la squadra di casa a riflettere su cosa sia mancato per portare a casa i set.





Guardando al futuro, la Polisportiva Sottorete si prepara ad affrontare la Silvio Pellico nella quinta giornata di campionato, un altro avversario di calibro che metterà alla prova la resilienza e la capacità di crescere della squadra. L'allenatore ha espresso fiducia nella capacità del suo team di apprendere dalle sconfitte e di migliorare, sottolineando l'importanza di ogni sessione di allenamento che seguirà questa settimana.





La partita è stata anche un'occasione per il pubblico di Alghero di apprezzare lo spirito sportivo e l'impegno dei giovani talenti locali, che nonostante il risultato avverso, hanno lasciato intravedere lampi di un futuro luminoso per il volley in città.

In una serata che prometteva scintille al Palalestra delle Scuole Medie M. Carta di Alghero, la Web Project Sottorete ha dovuto inchinarsi di fronte all'esperienza della S.Giuseppe Virtus, subendo una sconfitta per 0-3. La partita si è giocata con intensità, con i set che spesso hanno visto i punteggi vicini fino alla fine dei set. La giovane squadra di Alghero, guidata dall'allenatore Fabio Guido, ha lottato con vigore, mostrando momenti di brillantezza nonostante la pressione esercitata dai più esperti avversari.