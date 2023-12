L'Italia ha pescato male: Girone d'inferno ad Euro 2024 - Scontro durissimo con Spagna e Croazia per la supremazia europea

L'esordio dell'Italia, guidata dal tecnico Spalletti, è fissato per il 15 giugno a Dortmund, dove affronteranno l'Albania, la sorpresa delle qualificazioni e un avversario teoricamente alla portata. Il Gruppo B vede l'Italia insieme a Spagna, Croazia e Albania, un assortimento che promette partite cariche di tensione e strategia.





I confronti con la Spagna il 20 giugno a Gelsenkirchen e con la Croazia il 24 giugno a Lipsia saranno decisivi per le ambizioni italiane di qualificazione.





Gli altri gruppi presentano anch'essi delle sfide interessanti, con squadre come la Germania, l'Inghilterra, e la Francia che si prospettano come seri contendenti al titolo. La formula del torneo permette la qualificazione agli ottavi di finale per le prime due squadre di ogni gruppo insieme alle quattro migliori terze. L'Italia, quindi, non solo dovrà navigare un gruppo complesso, ma anche tenere d'occhio le prestazioni degli altri team nei rispettivi gruppi. Questo torneo rappresenta una nuova opportunità per l'Italia di dimostrare il proprio valore sul palcoscenico internazionale, soprattutto dopo il trionfo a Berlino nel 2006, dove Cannavaro e compagni conquistarono la Coppa del Mondo.





Con la finalissima prevista per il 14 luglio 2024 all'Olympiastadion di Berlino, gli Azzurri sognano di ripetere quella storica impresa. Tutto sommato, per l'Italia è il momento di dimostrare il proprio valore, fronteggiando avversari di calibro e cercando di superare le sfide di un girone che si prospetta intenso e imprevedibile.

Ad Amburgo è stato sorteggiato il girone dell'Italia per Euro 2024, piazzando gli Azzurri, attualmente noni nel ranking mondiale, in una sfida che promette scintille.