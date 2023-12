L'Extra time di Mr Simon: Tattiche errate e gestione emotiva inadeguata condannano il Cagliari alla sconfitta con la Lazio

È evidente che il concetto di "rimanere in partita" per tutto il match è inadeguato in Serie A, specialmente contro una squadra come la Lazio che sfrutta agilmente gli spazi aperti. Il Cagliari, nonostante un tentativo di Pavoletti nel recupero, non è riuscito a creare vere minacce per la porta avversaria.





L'atteggiamento dei giocatori del Cagliari, incluso Nandez che si è fatto ammonire durante il riscaldamento, svela un problema più ampio di gestione delle emozioni e della concentrazione. La squadra sembra mancare di giocatori di categoria e di esperienza in Serie A, evidenziando la necessità di un approccio più audace e mirato nel mercato dei trasferimenti. Il Cagliari ora ha tempo per riflettere e prepararsi alla prossima sfida casalinga contro il Sassuolo, dove si aspetta una prestazione più combattiva.





Infine, Ranieri dovrebbe ricordare ai suoi giocatori l'importanza di rappresentare non solo una squadra ma un'intera regione, e che il nome sulla maglia è più importante di quello sul retro.

Nella partita di Serie A all'Olimpico, il Cagliari ha subito una sconfitta snervante contro la Lazio, con un unico gol di Pedro all'ottavo minuto, frutto dell'ennesima disattenzione difensiva. La situazione è peggiorata quando Makumbou è stato espulso al 24° per un fallo da ultimo uomo, lasciando il Cagliari in dieci e agevolando il dominio della Lazio, che ha sfiorato più volte il raddoppio.