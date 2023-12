Dinamo Sassari pronta alla sfida: Accoglie l'Olimpia Milano per una battaglia cruciale in LBA





Una partita, quella che sta per avere luogo nella città del nord Sardegna, che si presenta molto ardua e difficile per i ragazzi biancoblù, contro una compagine, quella milanese, che sicuramente avrà il “dente avvelenato” visto l’andamento dell’attuale Stagione. Un campionato, quello tuttora in corso, disputato dalla formazione meneghina ben al di sotto delle aspettative (attualmente occupa la sesta posizione dell’LBA), in cui la squadra lombarda, pur non essendo il team dello scorso campionato- dove era un’autentica “schiaccia sassi” che faceva il “bello e cattivo tempo” nel massimo campionato di basket italiano- ,rappresenta, ancora, una formazione di notevoli qualità tecniche e atletiche, che ha al suo interno cestisti di enorme talento che certamente vorranno creare parecchi “grattacapi” alla compagine sarda allenata da coach Bucchi.





Tra le fila della squadra presieduta dal dott. Pantaleo Dell’Orco , infatti, militano alcuni tra i più importanti e noti giocatori dell’intero panorama cestistico italiano come l’esperto Niccolò Melli, il centro di origine teutonica Johannes Voightmann, il montenegrino (naturalizzato spagnolo) Nikola Mirotic che, certamente, vorranno dare il massimo per portare a casa una vittoria tale da permettere alle “scarpette rosse” una posizione di classifica più consona alla loro storia, al loro prestigio e al loro importante blasone. Al contrario, il Banco- pur consapevole di partire sfavorito nel match odierno- si presenta alla partita con l’obiettivo di non essere certamente essere la “vittima sacrificale” del team milanese, anzi, la squadra isolana giocherà sicuramente all’apice delle sue possibilità, mettendo sul parquet (oltre le indubbie capacità cestistiche) tutta la grinta, lo spirito combattivo che possiede, per ottenere- in codesto match- un successo che le consenta da una parte di conseguire la prima vittoria di “peso” dell’attuale Regular Season, dall’altro di proseguire il cammino intrapreso contro Scafati nello scorso weekend.





Affermazione che-nel caso arrivasse- certamente darebbe, alla compagine biancoblù, maggiore consapevolezza e maggior sicurezza nei propri mezzi in vista delle prossime gare che il team sardo disputerà sia in LBA che nella Basketball Champions League. In merito alla formazione sarda da segnalare, oltre alle assenze del “solito” Bendzius e del centro senegalese (di formazione italiana) Ousmane Diop, anche il possibile forfait del playmaker statunitense Stanley Whittaker (assente contro la compagine campana di Scafati la settimana scorsa a causa di un virus influenzale), le cui condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Vediamo cosa accadrà in proposito. In chiusura, certi che i due team disputeranno un match di notevole spessore tecnico e atletico che faccia emozionare tutti gli spettatori presenti sugli spalti e consci che, al fischio di sirena finale, tutti i giocatori non si saranno risparmiati per conseguire l’agognata vittoria, auguriamo a tutti voi un campionato ricco di gioie e colmo di soddisfazioni.

Dopo le sconfitte maturate nelle ultime due gare (la prima in Euroleague contro la Zalgiris Kaunas, la seconda contro Pistoia nell’ultima partita di LBA), l’Olimpia Milano-allenata dal grande Ettore Messina- si presenta al PalaSerradimigni, domenica 3 dicembre 2023 alle ore 12.00, per disputare la decima giornata del massimo campionato di basket italiano. Avversaria della formazione lombarda in codesta gara sarà, nel palazzetto sassarese, la compagine locale della Dinamo Sassari capitanata dal talentuoso Stefano Gentile.