Alla “Unipol Domus” la Finale della Coppa Quartieri

200 atleti e atlete di quattro quartieri di Cagliari (Piazza Giovanni, San Michele-Is Mirrionis, Sant’Elia e Stampace-Marina) e di sei Comuni dell’hinterland – Assemini, Elmas, Maracalagonis, Quartu Sant’Elena, Sestu, Sinnai – si sono affrontati nel badminton, nel calcio, nella pallavolo e nelle coinvolgenti gare di staffetta. La manifestazione, riproposta nel corso del 2023 anche nel periodo autunnale in virtù della partnership con la Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Sardegna e contraddistinta dallo slogan “I Diritti dei Minori per i Diritti di Tutti”, ha coinvolto durante le eliminatorie più di 730 giovani frequentanti le scuole secondarie di primo grado. Sugli spalti un pubblico numeroso e festante, composto da oltre 2200 persone – un record per la manifestazione – tra dirigenti scolastici, docenti, studenti e famiglie. Presenti all’Unipol Domus il Prefetto di Cagliari Giuseppe De Matteis, il Sindaco del capoluogo isolano Paolo Truzzu, l’Assessora allo Sport della Città di Cagliari Fioremma Landucci, l’Assessore allo Sport del Comune di Assemini Francesco Murtas, l’Assessora allo Sport del Comune di Sinnai Barbara Pusceddu, l’Assessore alla Pubblica Istruzione di Sinnai Massimo Leoni, la Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Sardegna Carla Puligheddu, il Direttore Generale dell’USR Sardegna Francesco Feliziani, il Direttore dell’IPM di Quartucciu Enrico Zucca, la Responsabile della Comunità Casa Emmaus e del Centro semiresidenziale BorgoTreMani Suor Silvia Carboni. A fare gli onori di casa la Presidente della Fondazione Carlo Enrico Giulini Ilaria Nardi e il Presidente del Cagliari Tommaso Giulini, che ha consegnato il Premio Fair Play. Ospiti speciali dell’evento il mister rossoblù Claudio Ranieri, i giocatori Nicolas Viola e Matteo Prati, la cantante Luna Melis, il musicista e tiktoker Mattia Cerrito e l’immancabile mascotte Pully. Terze classificate – per entrambe le categorie – le squadre di Stampace-Marina, premiate da Claudio Ranieri, Nicolas Viola e Matteo Prati. Secondo posto per Maracalagonis (Categoria Prima Media) e Piazza Giovanni (Seconda-Terza Media), premiate rispettivamente da Paolo Truzzu e Francesco Feliziani.





A vincere l’edizione autunnale della Coppa Quartieri 2023 i Comuni di Elmas per la categoria Prima Media e Maracalagonis per la Categoria Seconda-Terza Media. Le coppe sono state consegnate da Giuseppe De Matteis e Carla Puligheddu “Quest’edizione della Coppa Quartieri, per la prima volta a fine anno solare anziché a inizio estate, dopo quella dello scorso giugno e degli anni precedenti, è speciale soprattutto perché patrocinata dalla Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ci accompagna nel nostro percorso ed è fondamentale per tutto il nostro lavoro e gli obiettivi che ci poniamo-ha dichiarato Ilaria Nardi, Presidente della Fondazione Carlo Enrico Giulini-Vedere tantissime ragazze e ragazzi all’Unipol Domus, con le famiglie, gli insegnanti e i dirigenti scolastici restituisce enorme soddisfazione, ci dà emozione e voglia di fare sempre di più. In particolare gli insegnanti sono fondamentali per la crescita degli studenti: con il loro lavoro quotidiano diffondono i valori positivi fondanti non solo nello sport ma nella vita. Da parte mia e da tutta la Fondazione il ringraziamento per una risposta così ampia che si rinnova a ogni edizione e a tutti coloro che ci supportano in ogni progetto”.

Splendida mattinata di sport, rispetto, amicizia e fair play: all’Unipol Domus è andata in scena la Finale della Coppa Quartieri, progetto promosso da Fondazione Carlo Enrico Giulini e Cagliari Calcio – mediante le attività proposte attraverso il manifesto etico BeAsOne -, in collaborazione con USR Sardegna, Sport e Salute, MSP Sardegna, ASD Marabadminton, Fondazione di Sardegna, col supporto di Despar e con il patrocinio della Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Sardegna.