Scommesse europee: I pronostici di MR Simon

Abbiamo analizzato una "TRIS" con tutti i criteri del pre gara e Ve la proponiamo. *Milan vs Borussia Dortmund si gioca martedì 28 novembre ore 21.00 Nelle competizioni europee, i rossoneri hanno un ottimo rusch contro squadre tedesche ( 11V, 4N), Classifica cortissima nel gruppo F con 4 squadre in tre punti. I tedeschi attualmente comandano con 7 punti, è un occasione troppo ghiotta per la squadra di pioli, che dopo il successo a San Siro contro il PSG vuole bissare il successo. Vi proponiamo over 2.5 quotato a 1.85 (bet 365) Risultato esatto Milan vs Borussia Dortmund 3 1 Quotato a 17.00





*Real Madrid vs Napoli si gioca mercoledì 29 novembre ore 21.00 ha il sapore di una rivincita questa partita per il napoli. l'unica sconfitta in Champions League quest' anno è arrivata proprio all'andata allo stadio Maradona contro il Real, al termine di una partita pirotecnica e colma di reti. Il Real al Bernabeu difficilmente stecca, nel girone è a punteggio pieno con 12 punti inseguita proprio dai Partenopei a 7 punti. Questa gara a nostro parere si giocherà parecchio sui nervi e sulla mentalità, dato il palcoscenico calcisticamente storico che è il Santiago Bernabeu. Vi proponiamo "entrambe le squadre segnano" quotato a 1.61 in alternativa, Giacomo raspadori segna nell' incontro" quotato a 4.00 Risultato esatto Real Madrid vs Napoli 2 2 quotato a 13.00





* Benfica vs Inter si gioca mercoledì 29 novembre ore 21.00 I nerazzurri sono imbattuti in Champions quest' anno, appena due reti subite nel girone alla pari del real sociedad e ufficiosamente agli ottavi di Champions con 10 punti. il Benfica, al contrario è ancora a secco di vittorie, e ha collezionato solo sconfitte in Champions. A nostro parere è una gara altamente alla portata della squadra di Simone Inzaghi che vorrà chiudere il discorso qualificazione con un turno di anticipo e chiudere l anno in bellezza. Vi proponiamo il segno "2" quotato a 2.70 in alternativa, "Federico di marco segna dall' esterno dell'area" quotato a 19.00 Risultato esatto Benfica vs Inter 0 3 Quotato a 26.00.





Buon calcio a tutti lettori della Gazzetta Sarda, e ricordate di giocare sempre con responsabilità.

Appassionati di football, riparte la UEFA CHAMPIONS LEAGUE con le gare della quinta giornata della fase a gironi. Vi ricordiamo che la sesta è ultima giornata si giocherà il 12 e 13 dicembre 2023, mentre la fase ad eliminazione diretta partirà dal 15 febbraio 2024 fino al 22 maggio, giorno della finale. La posizione delle italiane è tutto sommato soddisfacente, dato che tutte hanno ancora le carte in regola per passare il turno.