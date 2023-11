De Matteis di Nox Oceani vince il circuito italiano RS Aero6

Le condizioni meteo hanno consentito lo svolgersi di una prova soltanto, disputata la domenica, ma valida per il completamento del circuito. In Aero6 la schiacciante superiorità tecnica di Andrea De Matteis, veloce con l’arietta leggera della giornata, ha messo tutti in fila portando a casa un risultato entusiasmante, frutto di una stagione agonistica molto impegnativa trascorsa tra gli RS Aero e gli RS21. Riccardo Serra e Giorgio Nocella, in Aero 5, hanno ben figurato classificandosi rispettivamente 4° e 5° nell’unica prova disputata.





«La stagione RS Aero va dunque in archivio - spiega il coach Camillo Zucconi - Ora è il momento di pianificare gli allenamenti invernali e, in attesa dei calendari agonistici 2024, la prossima stagione. Sicuramente il team proseguirà il lavoro sugli RS Aero, una barca molto divertente. Intendiamo portare sù di livello i più piccoli che avranno la possibilità di confrontarsi con Andrea, diventato oggi un punto di riferimento».

Il team Nox Oceani non poteva certo mancare alla tappa conclusiva del circuito RS Aero dello scorso week end. In campo i giovanissimi Giorgio Nocella e Riccardo Serra per la categoria Aero 5 e il talentuoso Andrea De Matteis che, in Aero 6, si è aggiudicato il primo gradino del podio della tappa e, conseguentemente, la vittoria del circuito italiano. Si chiude quindi a Ostia Lido l’ultimo atto della stagione agonistica 2024 della classe RS Aero. La flotta ha regatato con una tattica serrata in condizioni di poco vento, sfidandosi per la vittoria finale del circuito nazionale.