La Web Project Sottorete protagonista del campionato di serie D di pallavolo: Dalla sconfitta di Oristano al riscatto di Olmedo in un fine settimana di fuoco

Questa volta, nella palestra di Olmedo, con uno spirito completamente rinnovato rispetto al giorno precedente, hanno saputo ribaltare la narrazione, conquistando una bella vittoria per 3-1 contro la Spring Sennori. I set combattuti hanno messo in mostra la capacità di rimonta della squadra e la loro abilità nel mantenere la concentrazione sotto pressione, regalando una vittoria che sa di riscatto. Parziali: 22-25, 31-29, 25-23 e 25 a 21.





Questi due confronti, uno perso e l'altro vinto, sono la rappresentazione vivida di come nel mondo dello sport, la fortuna possa girare rapidamente. Dalla delusione alla gioia, la Web Project Sottorete ha incarnato l'essenza dello spirito sportivo: la resilienza di fronte alle sconfitte e l'umiltà nelle vittorie. Queste partite vanno ricordate non solo per i loro risultati, ma anche per la passione e il coraggio dimostrati dalla squadra nel corso di questo intenso fine settimana di pallavolo.





Questo il commento del mister Fabio Guido alla fine di questo lungo weekend: "Ad Oristano abbiamo sbagliato più del solito, la squadra di Oristano difendeva molto e noi non siamo stati incisivi in attacco. Per i ragazzi è stata la prima trasferta dell'anno, un po' li giustifico. Per quanto riguarda la gara contro lo Spring Sennori abbiamo avuto un bel riscatto. Una squadra rinnovata che ha giocato con uno spirito diverso. Nel terzo set siamo riusciti a vincere il parziale in maniera inaspettata essendo sotto di molti punti, dimostrando che nello sport nulla è concluso fino all'ultimo. Ora siamo a 6 punti e la prossima gara giocheremo in casa contro la S. Giuseppe Virtus di Sassari, possiamo e dobbiamo continuare su questo passo, migliorando giorno dopo giorno il nostro gioco."









Weekend di fuoco per la Web Project Sottorete che ha giocato due partite nello spazio di due giorni. Il 25 novembre, la squadra ha affrontato un'avversaria tosta, la Gymland Oristano, e nonostante un arduo scontro valevole per la terza giornata di campionato, ha subito una sconfitta per 3-1. Parziali: 25-16, 25-19, 20-25 e 25 a 14. Questo esito, che ha visto la Web Project Sottorete lasciare il campo con un misto di amarezza e determinazione, ha posto le basi per una storia di redenzione. La sconfitta è stata un duro colpo, ma come spesso accade nello sport, ha fornito lezioni preziose che si sarebbero rivelate fondamentali il giorno successivo. E così è stato il 26 novembre nel recupero della seconda gara di campionato, quando i ragazzi della Web Project Sottorete sono scesi in campo con un vigore rinnovato.