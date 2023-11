Festeggiamenti e giovani promesse: Il Fine settimana dei giovani dell'Amatori Rugby Alghero

I giovani talenti hanno avuto l'opportunità unica di confrontarsi e crescere insieme. Per la categoria Under 14, il fine settimana ha segnato un momento particolarmente significativo con un ritrovo regionale che ha visto la partecipazione di squadre provenienti anche dal Sud della Sardegna. Questo ha offerto ai giovani atleti di Alghero una preziosa occasione di misurarsi con avversari di diverse aree, arricchendo la loro esperienza e abilità nel gioco.





Contemporaneamente, la categoria Under 16 ha partecipato a un importante raduno regionale ad Oristano. Questo evento ha visto la partecipazione di circa cinquanta ragazzi da tutta la regione, con un allenamento guidato dal rinomato tecnico delle nazionali giovanili, Andrea Cavinato, insieme allo staff regionale. È stato un momento cruciale per lo sviluppo dei giovani rugbisti sardi.





Nel frattempo, la squadra di Serie C si è distinta in una semifinale combattuta per la promozione nella serie C nazionale, disputata a Cagliari. La partita è stata emozionante e intensa, con Alghero che ha ottenuto un vantaggio iniziale grazie a un calcio piazzato del giovane Mura, seguito da una meta fulminea di Daga. Nonostante la reazione dei padroni di casa, che hanno temporaneamente guadagnato il sopravvento, la squadra di Alghero ha dimostrato grande resilienza e abilità.





Una mossa decisiva per il team è stata l'ingresso in campo di Bardino nel finale del primo tempo, che ha equilibrato la mischia e segnato una meta personale, chiudendo il primo tempo sul 14 a 13 a favore di Alghero. Nel secondo tempo, la tensione è salita ulteriormente, ma Alghero ha mantenuto la calma e la concentrazione, con una meta di Murineddu e un calcio piazzato cruciale del giovane Mura, assicurandosi così la vittoria. Questo fine settimana rappresenta non solo una serie di partite, ma anche un'opportunità di crescita e apprendimento per i giovani atleti di Alghero, segnando un momento di orgoglio e progresso per l'Amatori Rugby Alghero.

