Amatori Rugby Alghero: Cambio tecnico e sfide impegnative, tra sconfitte e speranze di riscatto

Bisogna ammettere che, avendo avuto solo pochi allenamenti sotto la nuova conduzione, non era realistico aspettarsi miracoli. Tuttavia, ci sono stati aspetti positivi da riconoscere. Nel primo tempo, l'Amatori ha chiuso con un piccolo svantaggio di 13 a 14, tenendo testa agli avversari in modo lodevole. Purtroppo, nel secondo tempo, alcuni errori e un calo fisico preoccupante hanno permesso al Parma di prendere il controllo del gioco, conducendo l'Amatori alla sua settima sconfitta consecutiva, un episodio non registrato da anni.





Ora il campionato si prende una pausa, e l'Amatori si prepara per una difficile trasferta a Biella, seguita da un'importante sfida ad Alghero contro Calvisano prima della pausa natalizia. Sarà fondamentale rimboccarsi le maniche e lavorare sodo in vista di queste ultime due partite cruciali.





In una nota positiva, si segnala il successo della squadra cadetta dell'Amatori, composta principalmente da giovani promettenti dell'under 18, che ha ottenuto una vittoria per 21 a 19 a Cagliari. Questo trionfo ha assicurato alla squadra un posto nella finale regionale del campionato di Serie C. Questo risultato rappresenta una fonte di ottimismo e dimostra il potenziale crescente dei giovani talenti dell'Amatori Rugby Alghero.

Il recente cambio nella guida tecnica dell'Amatori Rugby Alghero non ha portato i risultati sperati, come evidenziato dalla recente sconfitta per 31 a 16 contro il Rugby Parma. Il match, disputato a Maria Pia, ha visto l'Amatori Rugby Alghero lottare strenuamente, nonostante la meta nel recupero di Parma abbia ampliato il divario sul tabellone più di quanto le prestazioni in campo avessero suggerito.