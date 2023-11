Giovani promesse dell'Amatori Rugby Alghero brillano nell'ultimo weekend di campionato

Under 16 - Vittoria Schiacciante: La squadra Under 16 ha dimostrato grande forza e coordinazione, vincendo contro il Cagliari con un punteggio di 66 a 10. La prestazione corale è stata particolarmente evidente nel primo tempo, sebbene ci sia stato un naturale calo di concentrazione nella seconda metà della partita. Il giocatore EL BAKHADAOUL si è distinto marcando 27 punti.





Serie C - Dominio Continuo: Parallelamente, la squadra di Serie C ha ottenuto una netta vittoria contro i Bulldog, con un punteggio di 77 a 11. La squadra ha dominato l'incontro dall'inizio alla fine, senza mostrare segni di cedimento. Tre giocatori provenienti dall'Under 18, in pausa di campionato questa settimana, hanno lasciato il segno: Luca Cadeddu, debuttante nei senior, ha segnato 2 mete; Yari Mura ha realizzato una meta e tutti i calci piazzati; Andrea Rapisarda ha fornito un contributo significativo. Queste prestazioni sottolineano il talento e la passione dei giovani atleti dell'Amatori Rugby Alghero, promettendo un futuro brillante per il rugby algherese e regionale.

In una bella giornata per il rugby giovanile, 15 bambini dell'Amatori Rugby Alghero hanno partecipato a un raduno regionale a Oristano, unendo le forze con giovani talenti da tutta la Sardegna.