Gli scenari per l'Italia in vista di Euro 2024





Eviterebbe così la quarta fascia, che corrisponde a un girone molto più difficile. Nella prima fascia, ci saranno squadre come Germania, Francia, Portogallo, Inghilterra, Spagna e probabilmente il Belgio. Pareggio: Anche un pareggio qualificherebbe gli Azzurri, ma con 14 punti, non è garantito un posto nella terza fascia. Ciò aumenterebbe il rischio di finire nella quarta fascia, potenzialmente affrontando una squadra forte di prima fascia e una di seconda fascia, oltre a una nazionale "fastidiosa" come la Serbia o l'Olanda. Sconfitta: Questo è lo scenario peggiore, che porterebbe l'Italia ai playoff. Gli accoppiamenti attuali sarebbero Italia-Estonia e Polonia-Galles.





Se ci fossero cambiamenti, potremmo vedere accoppiamenti come Croazia-Estonia e Italia-Polonia. Le vincitrici si sfideranno in finale il 23 novembre, con la sede ancora da definire. La squadra che si qualificherà per Euro 2024 in questo modo finirebbe direttamente nella quarta fascia. Questi scenari delineano il percorso dell'Italia verso Euro 2024, con un'ampia gamma di possibilità e sfide che si profilano all'orizzonte.

Data e Luogo importanti: Amburgo, 2 dicembre 2024, sarà la sede del sorteggio dei gironi per la fase finale di Euro 2024. Scenari per l'Italia: Vittoria contro l'Ucraina a Leverkusen: Questo risultato porterebbe l'Italia a chiudere il girone con 16 punti, garantendole un posto nella terza fascia del sorteggio a Monaco.